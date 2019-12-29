Globe Soccer Awards. Роналду - лучший игрок, Ливерпуль - лучшая команда

В Дубае раздали награды по итогам 2019 года

  • 29.12.2019 21:34
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Globe Soccer Awards. Роналду - лучший игрок, Ливерпуль - лучшая команда
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В Дубае состоялось вручение премии Globe Soccer Awards. В 11-й раз были определены победители в различных индивидуальных и командных номинациях.

Лучшим игроком был признан форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду. Португалец опередил Лионеля Месси, Вирджила ван Дейка и Мохамеда Салаха.

Лучшей командой 2019 года признан «Ливерпуль», а лучшим тренером - наставник «Красных» Юрген Клопп.

Открытием года стал вингер «Атлетико» и сборной Португалии Жоау Фелиш.

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Источник — Football-Italia

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