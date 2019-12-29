Globe Soccer Awards. Роналду - лучший игрок, Ливерпуль - лучшая команда

В Дубае состоялось вручение премии Globe Soccer Awards. В 11-й раз были определены победители в различных индивидуальных и командных номинациях.
Лучшим игроком был признан форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду. Португалец опередил Лионеля Месси, Вирджила ван Дейка и Мохамеда Салаха.
Лучшей командой 2019 года признан «Ливерпуль», а лучшим тренером - наставник «Красных» Юрген Клопп.
Открытием года стал вингер «Атлетико» и сборной Португалии Жоау Фелиш.
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Источник — Football-Italia
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