Globe Soccer Awards. Роналду - лучший игрок, Ливерпуль - лучшая команда

В Дубае состоялось вручение премии Globe Soccer Awards. В 11-й раз были определены победители в различных индивидуальных и командных номинациях.

Лучшим игроком был признан форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду. Португалец опередил Лионеля Месси, Вирджила ван Дейка и Мохамеда Салаха.

Лучшей командой 2019 года признан «Ливерпуль», а лучшим тренером - наставник «Красных» Юрген Клопп.

Открытием года стал вингер «Атлетико» и сборной Португалии Жоау Фелиш.