Официальный сайт «Динамо» отмечает, что атакующий хавбек Виктор Цыганков провел самый продуктивный год в карьере, а также стал самым результативным украинским футболистом в 2019 году.

Всего, с учетом сборной Украины, Цыганков провел в году 54 матча, в которых забил 21 гол и сделал 18 результативных передач.

Таким образом 22-летний вингер «Динамо» улучшил свой результат 2018 года, в котором он также забил 21 гол во всех соревнованиях, но отдал на три голевых паса меньше - 15.

Главной мишенью для Цыганкова в 2019-м стал «Мариуполь» - в ворота приазовцев Виктор забил три гола. По два мяча динамовец отправил в ворота «Зари», «Олимпика», «Александрии», а также сборной Сербии.