Цыганков провел самый продуктивный год в карьере

У лидера «Динамо» 21 гол и 18 ассистов

  • 29.12.2019 20:13
  • 1721 просмотр
  • 3 комментария
Цыганков провел самый продуктивный год в карьере
© fcdynamo.kiev.ua

Официальный сайт «Динамо» отмечает, что атакующий хавбек Виктор Цыганков провел самый продуктивный год в карьере, а также стал самым результативным украинским футболистом в 2019 году.

Всего, с учетом сборной Украины, Цыганков провел в году 54 матча, в которых забил 21 гол и сделал 18 результативных передач.

Таким образом 22-летний вингер «Динамо» улучшил свой результат 2018 года, в котором он также забил 21 гол во всех соревнованиях, но отдал на три голевых паса меньше - 15.

Главной мишенью для Цыганкова в 2019-м стал «Мариуполь» - в ворота приазовцев Виктор забил три гола. По два мяча динамовец отправил в ворота «Зари», «Олимпика», «Александрии», а также сборной Сербии.

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Источник — ФК Динамо Киев

(8 голосов)

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Комментарии
    zhyr
    online
      zhyr, 29.12.2019 20:50
    +2
    Такий талант пропадає. Попади він в хороші руки, міг би бути шикарним футболістом. А так, "сырой" і динамівські серця можуть зломати кар"єру. Чомусь той же Холанд в 19 не сирий і переходить з клуба в клуб, а в Динамо до 30 не продають. Продайте Циганкова і випускайте Цитаішвілі, обом на користь буде. Динамо тільки за рахунок молоді могло нормально жити, але ж ні, треба купувати хз кого, а своїх гнобити по арендам.
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    axylinam
    axylinam, 29.12.2019 20:36
    +1
    Очень хорошо-пора уходить из Динамо пока не поздно
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    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 29.12.2019 20:29
    +3
    Лучший игрок Украины на данный момент.
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    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 29.12.2019 20:29
    +3
    Лучший игрок Украины на данный момент.
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 29.12.2019 20:50
    +2
    Такий талант пропадає. Попади він в хороші руки, міг би бути шикарним футболістом. А так, "сырой" і динамівські серця можуть зломати кар"єру. Чомусь той же Холанд в 19 не сирий і переходить з клуба в клуб, а в Динамо до 30 не продають. Продайте Циганкова і випускайте Цитаішвілі, обом на користь буде. Динамо тільки за рахунок молоді могло нормально жити, але ж ні, треба купувати хз кого, а своїх гнобити по арендам.
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 29.12.2019 20:36
    +1
    Очень хорошо-пора уходить из Динамо пока не поздно
    Ссылка
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