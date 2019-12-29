Рейнджерс впервые за 9 лет обыграл Селтик на выезде. В Шотландии интрига

Команда Стивена Джеррарда добыла важную победу

  • 29.12.2019 18:05
  • 1523 просмотра
  • 0 комментариев
Рейнджерс впервые за 9 лет обыграл Селтик на выезде. В Шотландии интрига
© twitter.com/RangersFC

В воскресенье в матче чемпионата Шотландии «Рейнджерс» на выезде обыграл «Селтик» 2:1 и добыл победу на поле главного соперника впервые с 2010 года.

Сам «Селтик» проиграл дома впервые за полтора года.

Успех позволил команде Стивена Джеррарда сократить отставание от «Селтика» всего до 2-х очков. «Селтик» не отдает чемпионский титул с 2012 года.

Отметим, что в заявке хозяев не было украинца Марьяна Шведа.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности