Рейнджерс впервые за 9 лет обыграл Селтик на выезде. В Шотландии интрига

В воскресенье в матче чемпионата Шотландии «Рейнджерс» на выезде обыграл «Селтик» 2:1 и добыл победу на поле главного соперника впервые с 2010 года.

Сам «Селтик» проиграл дома впервые за полтора года.

Успех позволил команде Стивена Джеррарда сократить отставание от «Селтика» всего до 2-х очков. «Селтик» не отдает чемпионский титул с 2012 года.

Отметим, что в заявке хозяев не было украинца Марьяна Шведа.