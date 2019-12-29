Рейнджерс впервые за 9 лет обыграл Селтик на выезде. В Шотландии интрига

В воскресенье в матче чемпионата Шотландии «Рейнджерс» на выезде обыграл «Селтик» 2:1 и добыл победу на поле главного соперника впервые с 2010 года.
Сам «Селтик» проиграл дома впервые за полтора года.
Успех позволил команде Стивена Джеррарда сократить отставание от «Селтика» всего до 2-х очков. «Селтик» не отдает чемпионский титул с 2012 года.
Отметим, что в заявке хозяев не было украинца Марьяна Шведа.
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Источник — Sport.ua
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