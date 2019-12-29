Ворскла проведет два тренировочных сбора в Турции

Полтавский клуб выйдет из отпуска 15 января

  • 29.12.2019 17:29
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Ворскла проведет два тренировочных сбора в Турции
© ФК Ворскла
Полтавская «Ворскла» проведет два учебно-тренировочных сбора в Турции, сообщает пресс-служба клуба. 
 
Команда вернется из отпуска 15 января, и в первый же день проведет втягивающую тренировку. Затем в следующие несколько дней полтавчане пройдут медосмотр. 
 
Первый сбор в Анталье пройдет с 20 января по 3 февраля. Второй сбор начнется 7 февраля, в Украину команда вернутся 21 лютого. С кем «Ворскла» проведет спарринги пока неизвестно.
 
Отметим, что «Ворскла» ушла на перерыв на 11-м месте в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 14 баллов.
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Источник — ФК Ворскла

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