Ворскла проведет два тренировочных сбора в Турции

Полтавская «Ворскла» проведет два учебно-тренировочных сбора в Турции, сообщает пресс-служба клуба.

Команда вернется из отпуска 15 января, и в первый же день проведет втягивающую тренировку. Затем в следующие несколько дней полтавчане пройдут медосмотр.

Первый сбор в Анталье пройдет с 20 января по 3 февраля. Второй сбор начнется 7 февраля, в Украину команда вернутся 21 лютого. С кем «Ворскла» проведет спарринги пока неизвестно.