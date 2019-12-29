У Ромы скоро может смениться владелец

В ближайшее время «Рома» может получить нового владельца. Им может стать американская компания Friedkin Group.

Переговоры между компанией и нынешнем владельцем клуба Джеймсом Паллоттой вступили в завершающую стадию.

Предполагаемая стоимость сделки – 780 млн евро. Паллотта хочет завершить оформление сделки до конца рождественской паузы.

Палотта владеет «Ромой» с 2012 года. После продажи клуба он останется в числе акционеров «Ромы».