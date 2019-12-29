У Ромы скоро может смениться владелец

В ближайшее время «Рома» может получить нового владельца. Им может стать американская компания Friedkin Group.
Переговоры между компанией и нынешнем владельцем клуба Джеймсом Паллоттой вступили в завершающую стадию.
Предполагаемая стоимость сделки – 780 млн евро. Паллотта хочет завершить оформление сделки до конца рождественской паузы.
Палотта владеет «Ромой» с 2012 года. После продажи клуба он останется в числе акционеров «Ромы».
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Источник — Il Messaggero
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