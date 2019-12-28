Владислав ВАЩУК: «Малиновский определяет игру сборной Украины»

Бывший защитник сборной Украины Владислав Ващук поделился мнением о 26-летнем полузащитнике «Аталанты» и украинской национальной команды Руслане Малиновском в отборе на Евро-2020.
«Приятно, что в нашей сборной на поле не один лидер, а сразу несколько футболистов, которые определяют игру сборной. Иначе команде соперника было бы легко нейтрализовать сильные стороны «сине-желтых».
Руслан Малиновский входит в число игроков, которые определяют игру сборной Украины в полузащите. Этот футболист уже уверенно себя чувствует в сборной и ведет игру команды», — отметил Ващук.
На счету Малиновского 27 матчей за сборную Украины, где он забил 5 мячей.
Источник — zbirna.com
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