Владислав ВАЩУК: «Малиновский определяет игру сборной Украины»

Специалист доволен тем, что в украинской национальной команде есть несколько лидеров

  • 28.12.2019 22:38
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Владислав ВАЩУК: «Малиновский определяет игру сборной Украины»
© УАФ. Руслан Малиновский (справа)

Бывший защитник сборной Украины Владислав Ващук поделился мнением о 26-летнем полузащитнике «Аталанты» и украинской национальной команды Руслане Малиновском в отборе на Евро-2020.

«Приятно, что в нашей сборной на поле не один лидер, а сразу несколько футболистов, которые определяют игру сборной. Иначе команде соперника было бы легко нейтрализовать сильные стороны «сине-желтых».

Руслан Малиновский входит в число игроков, которые определяют игру сборной Украины в полузащите. Этот футболист уже уверенно себя чувствует в сборной и ведет игру команды», — отметил Ващук.

На счету Малиновского 27 матчей за сборную Украины, где он забил 5 мячей.

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Источник — zbirna.com

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