ВИДЕО. Фантастический гол ударом через себя в чемпионате Мексики

Красивейший гол забит в первом матче финала чемпионата Мексики (Апертура), в котором «Монтеррей» выиграл у «Америки» (2:1).
Победный гол забил аргентинский форвард Рохелио Фунес Мори на 90+4-й минуте ударом в падении через себя. Смотрите видео эпизода.
Funes Mori. As game-winning goals go, it doesn’t get much better. #ligamxeng #rayados— Tom Marshall (@mexicoworldcup) December 27, 2019
(🎥 via @LigaBBVAMX) pic.twitter.com/05OwYyRxZd
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Источник — Sport.ua
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