Тоттенхэм Моуриньо не смог победить Норвич

В поединке 20-го тура чемпионата Англии по футболу лондонский «Тоттенхэм» под руководством Жозе Моуриньо не смог обыграть «Норвич» (2:2). В трех последних поединках АПЛ «Тоттенхэм» сумел добыть всего одну победу.
«Норвич» — «Тоттенхэм» — 2:2
Голы: Вранчич, 18, Орье, 61, автогол — Эриксен, 55, Кейн, 83, с пенальти
«Норвич»: Крул, Циммерманн, Ааронс, Льюис, Хэнли, Буэндиа, Тетти (Кэнтуэлл, 86), Штиперманн (Маклин, 70), Эрнандес, Вранчич (Трибулл, 75), Пукки.
«Тоттенхэм»: Гассанига, Алдервейрелд, Фойт (Санчес, 46), Вертонген (Лукас Моура, 46), Орье, Алли, Эриксен, Сессеньон, Ндомбеле, Ло Чельсо (Ламела, 74), Кейн.
Предупреждения: Вранчич (22), Льюис (54), Крул (55), Лукас Моура (69), Алдервейрелд (90), Эриксен (90).
Источник — Sport.ua
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