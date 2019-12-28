Тоттенхэм Моуриньо не смог победить Норвич

Лондонская команда спаслась от поражения благодаря голу Кейна с пенальти в концовке встречи

  • 28.12.2019 21:26
  • 799 просмотров
  • 2 комментария
Тоттенхэм Моуриньо не смог победить Норвич
© ФК Тоттенхэм

В поединке 20-го тура чемпионата Англии по футболу лондонский «Тоттенхэм» под руководством Жозе Моуриньо не смог обыграть «Норвич» (2:2). В трех последних поединках АПЛ «Тоттенхэм» сумел добыть всего одну победу.

«Норвич» — «Тоттенхэм» — 2:2
Голы: Вранчич, 18, Орье, 61, автогол — Эриксен, 55, Кейн, 83, с пенальти

«Норвич»: Крул, Циммерманн, Ааронс, Льюис, Хэнли, Буэндиа, Тетти (Кэнтуэлл, 86), Штиперманн (Маклин, 70), Эрнандес, Вранчич (Трибулл, 75), Пукки.
«Тоттенхэм»: Гассанига, Алдервейрелд, Фойт (Санчес, 46), Вертонген (Лукас Моура, 46), Орье, Алли, Эриксен, Сессеньон, Ндомбеле, Ло Чельсо (Ламела, 74), Кейн.
Предупреждения: Вранчич (22), Льюис (54), Крул (55), Лукас Моура (69), Алдервейрелд (90), Эриксен (90).

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    mb_cdi
    online
      mb_cdi, 28.12.2019 21:51
    0
    Моур уже превращается в "пикирующий бомбардировщик".......
    Ссылка
    pol55
      pol55, 28.12.2019 21:40
    +2
    Жаль команду Тотем,а не Маура с его дурацкими ротациями,не поставить в старте Санчеса,а неопытного Фойта(даже Почеттино когда его не ставил зачастую проигрывал) и т.д.но главное нету 3-й матч Игры,так всплески во 2-х таймах,хотел наверное взять Норвичей *малой кровью*,нуу получил первую ничью.Полагаю что Д.Леви еще будет *кусать локти*за свое тоже дурацкое решение,ну был кризис с Почеттино,у всех бывает но была же Игра,несмотря на проиграши.
    Ссылка
    pol55
      pol55, 28.12.2019 21:40
    +2
    Жаль команду Тотем,а не Маура с его дурацкими ротациями,не поставить в старте Санчеса,а неопытного Фойта(даже Почеттино когда его не ставил зачастую проигрывал) и т.д.но главное нету 3-й матч Игры,так всплески во 2-х таймах,хотел наверное взять Норвичей *малой кровью*,нуу получил первую ничью.Полагаю что Д.Леви еще будет *кусать локти*за свое тоже дурацкое решение,ну был кризис с Почеттино,у всех бывает но была же Игра,несмотря на проиграши.
    Ссылка
    mb_cdi
    online
      mb_cdi, 28.12.2019 21:51
    0
    Моур уже превращается в "пикирующий бомбардировщик".......
    Ссылка
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