Владислав ВАЩУК: «Пятов выручает сборную»

Специалист поделился мнением об игре голкипера украинской национальной команды

  • 28.12.2019 20:30
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Владислав ВАЩУК: «Пятов выручает сборную»
© УАФ. Андрей Пятов

Бывший защитник сборной Украины Владислав Ващук высоко оценил игру 35-летнего вратаря «Шахтера» и украинской национальной команды Андрея Пятова.

«Первый номер сборной. Андрей еще раз доказал это. Главная задача вратаря — выручать команду, с чем Пятов успешно справлялся в нынешнем отборочном цикле.

Конечно, ошибки у него тоже были и бывают, но, самое главное, что он выручает команду в важных матчах», — считает Ващук.

На счету Пятова 93 матча за сборную Украины по футболу.

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Источник — zbirna.com

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