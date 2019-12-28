Владислав ВАЩУК: «Пятов выручает сборную»

Бывший защитник сборной Украины Владислав Ващук высоко оценил игру 35-летнего вратаря «Шахтера» и украинской национальной команды Андрея Пятова.

«Первый номер сборной. Андрей еще раз доказал это. Главная задача вратаря — выручать команду, с чем Пятов успешно справлялся в нынешнем отборочном цикле.

Конечно, ошибки у него тоже были и бывают, но, самое главное, что он выручает команду в важных матчах», — считает Ващук.

На счету Пятова 93 матча за сборную Украины по футболу.