ВАЦКО: «Если бы я написал книгу, развалилось бы много ячеек общества»

Известный комментатор признался, что знает много футбольных историй

  • 28.12.2019 19:49
  • 1514 просмотров
  • 1 комментарий
ВАЦКО: «Если бы я написал книгу, развалилось бы много ячеек общества»
© ТК Футбол. Виктор Вацко

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко рассказал о том, что знает много скандальных историй из футбольной жизни.

«Что важнее — попробовать унизить человека, попустить и быть посланным на третьей минуте, пойдут разговоры, и ты закончишь с проектом, или сделать его надолго? Можно делать интересные вещи, не раз****вая.

Практика показывает, что можно ставить интересные вопросы, которые раскрывают человека. Для меня это важно. Важно донести истории изнутри футбольной жизни, о которых люди не знали.

О том, условно говоря, как жить, когда у тебя бабла, как у дурака фантиков, когда можно подкуривать 100-долларовой купюрой, что происходит, когда этого уже нет.

Я знаю очень много. Если бы я написал книжку по этим историям, это был бы бестселлер. Но развалилось бы много «ячеек общества». Не буду этого делать и никогда не стану говорить об этом публично. Это порядочно», — сказал Вацко.

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Источник — Трибуна

(4 голоса)

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Комментарии
    umnuy
    online
      umnuy, 28.12.2019 20:37
    +1
    дурилка,эти истории все знают кто крутиться в футболе,одному тебе в голову пришло слить всех.
    кагбудто все будут подтверждать ...... по судам затаскают
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 28.12.2019 20:37
    +1
    дурилка,эти истории все знают кто крутиться в футболе,одному тебе в голову пришло слить всех.
    кагбудто все будут подтверждать ...... по судам затаскают
    Ссылка
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