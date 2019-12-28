ВАЦКО: «Если бы я написал книгу, развалилось бы много ячеек общества»

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко рассказал о том, что знает много скандальных историй из футбольной жизни.
«Что важнее — попробовать унизить человека, попустить и быть посланным на третьей минуте, пойдут разговоры, и ты закончишь с проектом, или сделать его надолго? Можно делать интересные вещи, не раз****вая.
Практика показывает, что можно ставить интересные вопросы, которые раскрывают человека. Для меня это важно. Важно донести истории изнутри футбольной жизни, о которых люди не знали.
О том, условно говоря, как жить, когда у тебя бабла, как у дурака фантиков, когда можно подкуривать 100-долларовой купюрой, что происходит, когда этого уже нет.
Я знаю очень много. Если бы я написал книжку по этим историям, это был бы бестселлер. Но развалилось бы много «ячеек общества». Не буду этого делать и никогда не стану говорить об этом публично. Это порядочно», — сказал Вацко.
Источник — Трибуна
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кагбудто все будут подтверждать ...... по судам затаскают
кагбудто все будут подтверждать ...... по судам затаскают
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