Владислав ВАЩУК: «Яремчук отплатил уверенной игрой и голами»

Бывший защитник сборной Украины Владислав Ващук поделился мнением о 23-летнем форварде украинской национальной команды Романе Яремчуке в матчах отбора на Евро-2020.
«Этот нападающий в нынешнем отборочном цикле почувствовал доверие со стороны тренеров сборной и в итоге отплатил уверенной игрой и забитыми голами. В первых матчах, конечно, было видно, что он еще адаптируется в сборной, но затем быстро нащупал свою игру», — считает Ващук.
В активе Яремчука 12 матчей за сборную Украины, где он забил 5 мячей.
Источник — zbirna.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.