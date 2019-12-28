Владислав ВАЩУК: «Яремчук отплатил уверенной игрой и голами»

Бывший защитник сборной Украины Владислав Ващук поделился мнением о 23-летнем форварде украинской национальной команды Романе Яремчуке в матчах отбора на Евро-2020.

«Этот нападающий в нынешнем отборочном цикле почувствовал доверие со стороны тренеров сборной и в итоге отплатил уверенной игрой и забитыми голами. В первых матчах, конечно, было видно, что он еще адаптируется в сборной, но затем быстро нащупал свою игру», — считает Ващук.

В активе Яремчука 12 матчей за сборную Украины, где он забил 5 мячей.