АПЛ. Эвертон обыграл Ньюкасл, ничья Саутгемптона и Кристал Пэлас

В Англии проходят матчи 20-го тура Премьер-лиги. «Эвертон» на выезде обыграл «Ньюкасл» (2:1), «Уотфорд» уверенно обыграл «Астон Виллу» (3:0). Также победу одержал «Брайтон», а «Саутгемптон» и «Кристал Пэлас» сыграли вничью.
«Брайтон» - «Борнмут» - 2:0 (1:0)
Голы: Джаханбахш, 3, Муй, 79.
«Ньюкасл» - «Эвертон» - 1:2 (0:1)
Голы: Шер, 56 - Калверт-Льюин, 13, Калверт-Льюин, 64.
«Уотфорд» - «Астон Вилла» - 3:0 (1:0)
Голы: Дини, 42, 67 (пен), Сарр, 71.
Удаление: Мариаппа, 57 («Уотфорд»)
«Саутгемптон» - «Кристал Пэлас» - 1:1 (0:0)
Голы: Ингс, 75. - Томкинс, 50.
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Источник — Sport.ua
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