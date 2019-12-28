Ливерпуль - Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч тура в АПЛ

  • 28.12.2019 22:00
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Ливерпуль - Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© twitter.com/LFC

Несмотря на напряженный график, «Ливерпулю» удается сохранять ударный темп и добиваться успехов. Команда не только лидирует в чемпионате Англии, но и успела слетать в Катар, чтобы выиграть Клубный чемпионат мира. У «Красных» в АПЛ есть матч в запасе, и даже без одного сыгранного тура «Ливерпуль» опережает «Лестер» и «Манчестер Сити» на 13 и 14 очков соответственно.

Конечно, впереди еще половина чемпионата, но команда Юргена Клоппа имеет великолепный задел, чтобы взять чемпионский титул в Англии. Тем интереснее будет смотреть на поединок уже 20-го тура против «Вулверхэмптона». «Волки» в пятницу во второй раз в сезоне огорчили «Манчестер Сити», победив соперника 3:2. Ккоманда Нуну Санту отыгралась с 0:2 и дожала игравшего в меньшинстве противника. «Вулвз» пока что проводят отличный сезон, удерживаясь на 5-м месте в двух очках позади «Челси». Вряд ли «Вулверхэмптон» до конца будет бороться за место в Лиге чемпионов (сзади еще «Тоттенхэм» Моуриньо наступает), но сейчас «Волки» находятся в отличной форме и после победы над «Сити» вполне способны огорчить и главного фаворита.

twitter.com/Wolves

Но сделать это будет очень сложно. После победы на Клубном ЧМ «Красные» вернулись в Англию и без проблем разобрались с «Лестером» 4:0. При этом «Лисы» идут на 2-м месте, но «Ливерпуль» показал отменный футбол и не оставил противнику шансов.

В целом, команды будут в более-менее равной ситуации: «Ливерпуль» свой последний матч провел 26-го декабря, однако до того был перелет на Клубный ЧМ, а «Вулверхэмптон» никуда не летал, но провел тяжелый матч с «Сити» 27-го числа.

Учитывая нынешнюю форму и тот факт, что «Ливерпуль» будет играть дома, фаворит очевиден.

29 декабря, воскресенье

«Ливерпуль» – «Вулверхэмптон» 
Ливерпуль. Стадион «Энфилд». 18:30
ТВ-трансляция на телеканале «Сетанта»
Прогноз Sport.ua – 3:1
 
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Источник — Sport.ua

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