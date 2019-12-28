Віктор ВАЦКО: «Шаблій платить мені гроші? Це неправда абсолютна»

Віктор Вацко розповів про свої взаємини з відомим агентом.
– Кілька людей говорили про те, що Вадим Шаблій платить тобі гроші. Ви дуже дружите і ти допомагаєш йому за певну суму.
– За що Шаблій платить мені гроші?
– За те, що ти використовуєш свої зв’язки і піариш його клієнтів.
– Це неправда абсолютно. Так само можна сказати, що Шаблій заплатив тобі гроші за статтю, яку ти недавно про нього написав. Це сприйняття людей. Похвалив «Динамо» чи покритикував «Шахтар» – кажуть, продався Суркісу. Похвалив «Шахтар» чи покритикував «Динамо» – кажуть, продався Ахметову. За 90 хвилин трансляції матчу «Динамо» – «Шахтар» стільки «напродаєшся», що Білл Гейтс позаздрить твоїм статкам. Я до цього уже звик.
Ми з Шаблієм у хороших стосунках. Так само, як у хороших стосунках і з багатьма іншими українськими футбольними агентами. У мене хороші стосунки і з президентами клубів, директорами, тренерами. Ще раз повторю: грає футболіст класно, ти хвалиш його, грає погано, помиляється – ти його критикуєш. Незалежно від того, за який клуб він грає, чий він друг, чи якого агента він клієнт.
– Шаблій – позитивний чи негативний герой для українського футболу?
– Просто герой, персонаж. Ні негативний, ні позитивний.
Источник — Трибуна
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