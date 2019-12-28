Нападающий Оболони: «Команды Первой лиги могут конкурировать с клубами УПЛ»

Александр Батальский – об уровне чемпионатов Украины

  • 28.12.2019 13:28
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Нападающий Оболони: «Команды Первой лиги могут конкурировать с клубами УПЛ»
© ФК Оболонь-Бровар. Александр Батальский
Нападающий киевской «Оболони-Бровара» Александр Батальский выразил мнение, что команды Первой лиги не уступают по уровню клубам Премьер-лиги.
 
– С каждым годом Первая лига прибавляет в зрелищности и стабильности и этот чемпионат показывает, что команды Первой лиги могут конкурировать с командами Премьер-лиги.
 
– Как тебе работа с главным тренером Сергеем Ковальцом? Ты ведь раньше под его руководством не играл?
– Получаю большое удовольствие от работы с Сергеем Ивановичем и всеми кто имеет отношение к команде и клубу!
 
Отметим, что ФК «Оболонь-Бровар» ушел на зимний перерыв на пятом месте в турнирной таблице Первой лиги, отставая от лидирующего львовского «Руха» на два балла.
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Источник — ФК Оболонь-Бровар

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