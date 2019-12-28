Ультра дрим-тим, или Команда из одиннадцати самых дорогих футболистов мира

В последнее десятилетие мировой трансферный рынок переживает времена настоящего безумства. Если раньше рекорды могли устоять по нескольку сезонов, а в топ-10 дорогостоящих игроков в истории происходило в среднем по одному изменению за год, то за последние несколько сезонов большая часть прежних рекордов были стерты, а на их месте с невероятной скоростью возникают новые и новые.

К этому привел феноменальный рост футбольной экономики, в которой балом правят уже не отдельные личности, а порой и целые страны – примеры «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен» с их нефтедолларовыми арабскими собственниками лежат на поверхности. Усилия богатеев, которые за максимально короткий срок возжелали создать мировые топ-команды, способные реально бороться за самые престижные трофеи, привели к своего рода инфляции на трансферном рынке, благодаря чему цены на игроков высокого уровня даже не «кусаются», а банально «зашкаливают».

Поэтому мы решили собрать ультра дрим-тим из числа самых дорогостоящих игроков по амплуа. Что из этого получилось, вы можете оценить прямо сейчас.

КЕПА Аррисабалага

Амплуа: вратарь

Возраст: 25 лет

Нынешняя команда: «Челси»

Рекордный трансфер: из «Атлетика» в «Челси» летом 2018 года за 80 млн евро

После того, как в июле 2018 года «Ливерпуль» отдал более 70 миллионов евро за голкипера «Ромы» и сборной Бразилии Алисона Бекера, мало кто мог подумать, что трансферный рекорд среди вратарей в мировом футболе не продержится и месяца. Но именно так и случилось в начале августа, когда «Челси» выкупил у «Атлетика» испанского стража ворот Кепу Аррисабалагу.

Баск был близок к тому, чтобы перейти в «Реал», но мадридский клуб начал сомневаться в целесообразности трансфера, из-за чего вариант с «Челси» оказался наиболее приемлемым для всех сторон сделки. Впрочем, в стане «синих» Кепа пока не является игроком, чьи действия максимально близки к безошибочным. Возможно, «Челси» переплатил, но нельзя исключать, что испанцу банально потребуется какое-то время на полную адаптацию к новой стране, реалиям и футболу. В конце концов, 25 лет для вратаря – смешной возраст, чтобы говорить о серьезном опыте.

Кайл УОКЕР

Амплуа: правый защитник

Возраст: 29 лет

Нынешняя команда: «Манчестер Сити»

Рекордный трансфер: из «Тоттенхэма» в «Манчестер Сити» летом 2017 года за 52,7 млн евро

Несмотря на то, что «Манчестер Сити» считается одним из главных транжир в современном мировом футболе, в нашей команде нашлось место только для одного футболиста из этой команды. Как ни странно, но его амплуа – правый защитник, а имя – Кайл Уокер. Этот бек перешел в стан «горожан» из «Тоттенхэма» летом 2017 года за сумму, близкую к 53 миллионам евро.

С первого же сезона Уокер смог застолбить за собою место на правом фланге обороны «Манчестер Сити» и по сей день считается одним из наиболее стабильных игроков команды. Очевидно, что Хосепу Гвардиоле по душе такие футболисты, как Кайл, а потому до тех пор, пока каталонский специалист будет работать с «Сити», нет никаких предпосылок переживать за место Уокера в основном составе.

Вирджил ВАН ДЕЙК

Амплуа: центральный защитник

Возраст: 28 лет

Нынешняя команда: «Ливерпуль»

Рекордный трансфер: из «Саутгемптона» в «Ливерпуль» зимой 2018 года за 84,7 млн евро

Вирджил ван Дейк – возможно, один из лучших центральных защитников за время существования английской Премьер-лиги. Когда в январе минувшего года менеджер «Ливерпуля» Юрген Клопп пошел на, казалось бы, феноменальную трату почти 85 миллионов евро клубных денег, сомнения в целесообразности подобной покупки существовали у многих.

Однако спустя год уже никто не сомневался в том, что Вирджил ван Дейк соответствует не только высочайшему уровню футболиста такой команды, как «Ливерпуль», но и является едва ли не лучшим центрбеком современности. Во многом благодаря уверенной и качественной игре голландца в обороне, а также потрясающим его подключениям к атакам, «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов-2018/19, а сам ван Дейк до последнего являлся реальным претендентом на «Золотой мяч».

Гарри МАГУАЙР

Амплуа: центральный защитник

Возраст: 26 лет

Нынешняя команда: «Манчестер Юнайтед»

Рекордный трансфер: из «Лестера» в «Манчестер Юнайтед» летом 2019 года за 87 млн евро

С августа нынешнего года самым дорогостоящим защитником в истории футбола является бек сборной Англии Гарри Магуайр, за которого «Манчестер Юнайтед» выложил «Лестеру» 87 миллионов евро. «Красные дьяволы», ныне переживающие не лучшие времена, длительное время охотились за Магуайром и торговались с «лисами», но в итоге им пришлось выплатить именно ту сумму, которую запрашивал за своего футболиста «Лестер».

Нельзя сказать, что с появлением Магуайра оборона «Манчестер Юнайтед» существенно преобразилась в лучшую сторону, но в целом действия Гарри получают преимущественно положительные оценки от британских экспертов и аналитиков. Неслучайно, к настоящему моменту Магуайр входит в топ-3 игроков Премьер-лиги по качеству ведения единоборств в обороне – с 76% выигранных дуэлей Гарри как раз занимает третью строчку после Томори из «Челси» (79,2%) и одноклубника Линделефа (76,6%).

Лукас ЭРНАНДЕС

Амплуа: левый защитник

Возраст: 23 года

Нынешняя команда: «Бавария»

Рекордный трансфер: из «Атлетико» в «Баварию» летом 2019 года за 80 млн евро

Летом нынешнего года «Бавария» обновила клубный трансферный рекорд, потратив 80 миллионов евро на левого фулбека «Атлетико» и сборной Франции Лукаса Эрнандеса. Футболист, ставший в 2018 году чемпионом мира в составе «трехцветных», оказался серьезной потерей для команды Диего Симеоне, но после предложения от «Баварии» Эрнандес долго не сомневался.

Сезон Эрнандес начал в качестве безоговорочного игрока основы, но затем получил серьезную травму, оставившую его на несколько месяцев вне игры. Первоначально планировалось, что Лукас сможет вернуться к тренировкам еще до конца нынешнего года, но по последним прикидкам врачей, восстановление Эрнандеса затянется как минимум до начала февраля. Из-за этого премьерный сезон француза в Мюнхене вряд ли получится выдающимся.

Френки ДЕ ЙОНГ

Амплуа: центральный полузащитник

Возраст: 22 года

Нынешняя команда: «Барселона»

Рекордный трансфер: из «Аякса» в «Барселону» летом 2019 года за 75 млн евро

Переход великолепного молодого полузащитника Френки де Йонга из «Аякса» в «Барселону» стал одним из ключевых в летнее трансферное окно уходящего года. За 75 миллионов евро «блаугранас» удалось осуществить по-настоящему фантастический трансфер, ведь потенциал и способности де Йонга настолько велики и неосязаемы, что сейчас даже сложно себе представить, на какой уровень способен выйти этот футболист, если продолжит прогрессировать в таком же ритме, как в последние годы.

Важно, что молодой де Йонг с ходу смог завоевать место в основном составе команды и пока не пропустил ни одного ее поединка в Ла Лиге. Уже сейчас специалисты оценивают стоимость Френки в 90 миллионов евро, но с такими «ценниками» как в последнее время, очень быстро эта сумма может добраться до отметки в 150 или даже 200 миллионов.

Поль ПОГБА

Амплуа: центральный полузащитник

Возраст: 26 лет

Нынешняя команда: «Манчестер Юнайтед»

Рекордный трансфер: из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» летом 2016 года за 105 млн евро

Несмотря на то, что в настоящий момент Поль Погба травмирован и не может помочь «Манчестер Юнайтед», вряд ли кто-то сомневается, что как только француз окажется способен играть, он быстро вернется в основу «красных дьяволов». Да, от возвращения Погба в Манчестер ждали гораздо большего, тем более, что «Юнайтед» пришлось за это очень хорошо заплатить. Однако настоящая проблема Поля состоит вовсе не в уровне его футбола, а в мотивации отдаваться на полную за «Манчестер Юнайтед».

Если боссам манчестерского клуба и Сульшеру все же удастся найти нужные «ключи» к разуму Погба и тот начнет показывать футбол по-настоящему своего уровня, то «Юнайтед» вполне по силам стать одним из главных претендентов на победу в Премьер-лиге. Если же француз продолжит отбывать номер на поле, то «красным дьяволам» ничего не остается, как найти покупателя, способного компенсировать все понесенные затраты. Таковым ныне, пожалуй, кажется только «Реал». Хотя, возможно, и «Ювентус» может изыскать средства на возвращение некогда одного из лидеров команды.

Усман ДЕМБЕЛЕ

Амплуа: фланговый атакующий полузащитник

Возраст: 22 года

Нынешняя команда: «Барселона»

Рекордный трансфер: из «Боруссии» Дортмунд в «Барселону» летом 2017 года за 125 млн евро

Этот переход стал результатом во многом панических настроений, воцарившихся в руководстве «Барселоны» после продажи в «Пари Сен-Жермен» Неймара. Как минимум на бумаге Усман Дембеле обладал теми же характеристиками, что и бразилец, а потому «блаугранас» решили не медлить в вопросе приобретения французского вингера, отдав за него дортмундской «Боруссии» 125 миллионов евро.

Увы, на практике Дембеле так и не смог полноценно заменить Неймара. В частности, результативность француза в «Барселоне» оставляет желать лучшего, да и в целом пока он так и не выглядит настолько же зрелым для игры за каталонский гранд, как уже упоминавшийся его ровесник Френки де Йонг.

Филиппе КОУТИНЬО

Амплуа: фланговый атакующий полузащитник

Возраст: 27 лет

Нынешняя команда: «Бавария»

Рекордный трансфер: из «Ливерпуля» в «Барселону» зимой 2018 года за 145 млн евро

И вновь-таки «Барселона» дала маху после ухода Неймара. Когда боссы каталонцев осознали, что Усман Дембеле не сможет быстро заменить бразильца, то вновь вышли на рынок. Спустя полгода после ухода бразильца и прихода француза, «блаугранас» договорились с «Ливерпулем» о переходе Филиппе Коутиньо за 145 миллионов евро. Английский клуб сделал отличный бизнес, так как за пять лет до этого купил вингера у «Интера» за жалких 13 миллионов евро.

Впрочем, в «Барселоне» зарекомендовать себя на таком же уровне, как Неймар, Коутиньо не удалось. Его переход был признан многими одним из наиболее провальных в современной истории «блаугранас», да и руководство клуба не сильно-то было довольно отдачей от Филиппе. Поэтому когда летом нынешнего года на «Барселону» вышла «Бавария» с предложением по аренде Коутиньо с опцией выкупа, кажется, долго в каталонском клубе никто не думал.

Килиан МБАППЕ

Амплуа: нападающий

Возраст: 21 год

Нынешняя команда: «Пари Сен-Жермен»

Рекордный трансфер: из «Монако» в «Пари Сен-Жермен» летом 2017 года за 180 млн евро

Летом 2017 года, казалось бы, все идет к переходу форварда «Монако» Килиана Мбаппе в «Реал», однако в переговоры между клубами втиснулись собственники «Пари Сен-Жермен», которые банально финансово перебили предложение мадридского клуба. В итоге Мбаппе отправился в Париж в аренду на сезон за 35 миллионов евро с обязательством выкупа за 145 миллионов. Суммарные расходы на переход Килиана составили феноменальные для столь молодого игрока 180 миллионов.

Впрочем, в «Пари Сен-Жермен» Мбаппе довольно быстро доказал, что способен быть успешным и результативным. Неслучайно летом 2018 года Килиан со сборной Франции отправился на чемпионат мира, где выиграл «золото», а в сезоне-2018/19 стал лучшим бомбардиром Лиги 1, забив фантастические 33 мяча в 29 поединках. Ныне именно Мбаппе, а не Неймар или кто-то иной, потенциально считается наиболее дорогостоящим футболистом мира.

НЕЙМАР

Амплуа: нападающий

Возраст: 27 лет

Нынешняя команда: «Пари Сен-Жермен»

Рекордный трансфер: из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен» летом 2017 года за 222 млн евро

Когда летом 2017 года появились слухи о готовности боссов «Пари Сен-Жермен» активировать клаусулу Неймара в «Барселоне» размером в 222 миллиона евро, то вряд ли в них верило подавляющее большинство футбольных болельщиков. Однако в итоге все сложилось именно таким образом, что бразилец за бешенные средства переехал в Париж, где едва ли не сразу же начал бухтеть, высказывая свое недовольство всем и вся вокруг.

Неудивительно, что в «Пари Сен-Жермен» Неймар так и не стал тем футболистом, которого помнят многие по «Барселоне». Нет, бразилец по-прежнему невероятно техничен и ловок в обращении с мячом, но вот какого-то лоска его игре во Франции все-таки не хватает. Да и травмы (иногда реальные, а порою и откровенно выдуманные игроком, чтобы оправдать свое нежелание брать участие в тех или иных матчах) не дают Неймару раскрыться во всей красе. В этой связи логично, что лучшим игроком парижской команды является именно вундеркинд Мбаппе, а не уже сформировавшийся мэтр современного футбола Неймар.

Алексей СЛИВЧЕНКО