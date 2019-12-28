Палмейрас продает хавбека, которым интересовался Шахтер, за 6 млн евро

Вингер «Палмейраса» Артур, который завершившийся розыгрыш чемпионата Бразилии провел на правах аренды в «Байе», в ближайшее время перейдет в «Ред Булл Брагантино».

За 21-летнего футболиста «Палмейрас» выручит около 6 миллионов евро, которые будут выплачены покупателем в два транша: первый сразу, а второй – в конце следующего года.

В Серии А-2019 на счету Артура 32 матча, 7 голов и 3 результативные передачи.

Напомним, летом нынешнего года в СМИ ходили слухи о желании «Шахтера» подписать Артура. Якобы «горняки» были готовы заплатить за хавбека порядка 10 миллионов евро.