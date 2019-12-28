Мирон МАРКЕВИЧ: «Рикун міг би стати гравцем топ-клубу в Європі»

Екс-головний тренер «Металіста» - про те, як виховував гравців, які зловживали алкоголем

  • 28.12.2019 01:12
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Мирон МАРКЕВИЧ: «Рикун міг би стати гравцем топ-клубу в Європі»
© ФК Металіст

Екс-наставник «Металіста» згадав, як свого часу боровся із Жажею та Рикуном, які могли дозволити зайвого.

«Жажа любив погуляти, але його зовсім поганим я ніколи не бачив. З Рикуном доводилося возитися. Чотири роки ми старалися, щоб він менше це робив. Десь нам це вдавалося. Я вже казав, що такого талановитого гравця, як він у мене не було.

Рикун спиною бачив, що відбувається спереду і міг такий пас віддати, який ніхто не міг. То на ментальному рівні, такому не навчити. Якби у нього футбол був би на першому місці – він би був гравцем топ-клубу у Європі.

Всяке було з ним – про це можна книжку написати. І зі зборів відправляв, і відраховував. Хоча десь розумів, що він десь відійде, проспиться і прийде просити вибачення. Потім був спокій два місяця», - сказав Маркевич.

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Источник — Stargorod Sport

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