ВИДЕО. Веселье в матче Ман Сити. Удаление, два VAR, два пенальти и гол

В 21:45 начался матч чемпионата Англии между «Вулверхэмптоном» и «Манчестер Сити». И старт выдался интересным.
Уже на 12-й минуте удаление заработал вратарь «Сити» Эдерсон, а на 23-й минуте благодаря VAR команда Хосепа Гвардиолы получила пенальти.
Рахим Стерлинг пенальти не забил, но VAR постановил перебить. Игрок снова не забил, однако оказался первым на добивании.
Удаление Эдерсона
Пенальти и гол Стерлинга
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Источник — Sport.ua
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