ВИДЕО. Веселье в матче Ман Сити. Удаление, два VAR, два пенальти и гол

В 21:45 начался матч чемпионата Англии между «Вулверхэмптоном» и «Манчестер Сити». И старт выдался интересным.

Уже на 12-й минуте удаление заработал вратарь «Сити» Эдерсон, а на 23-й минуте благодаря VAR команда Хосепа Гвардиолы получила пенальти.

Рахим Стерлинг пенальти не забил, но VAR постановил перебить. Игрок снова не забил, однако оказался первым на добивании.

Удаление Эдерсона

Пенальти и гол Стерлинга