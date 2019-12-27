Антон КРАВЧЕНКО: «Реброва в Венгрии уважают и ценят»

Украинский тренер стал героем для болельщиков, считает футболист

  • 27.12.2019 17:36
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Антон КРАВЧЕНКО: «Реброва в Венгрии уважают и ценят»
© ФК Кишварда. Антон Кравченко (слева)

28-летний украинский защитник венгерского клуба «Кишварда» Антон Кравченко поделился мнением о том, как в Венгрии относятся к украинскому наставнику «Ференцвароша» Сергею Реброву.

«Его здесь очень уважают и ценят. В прессе постоянно о нем пишут. Сергей Станиславович сумел вывести «Ференцварош» в групповой этап Лиги Европы и стал для болельщиков героем. Ему удалось построить классную команду, с которой всегда интересно играть. Кстати, мы едва не отобрали очки у «Ференцвароша», пропустив единственный гол на 86-й минуте», — отметил Кравченко.

В текущем сезоне Кравченко провел за «Кишварду» 14 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи.

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Источник — zbirna.com

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