Антон КРАВЧЕНКО: «Реброва в Венгрии уважают и ценят»

28-летний украинский защитник венгерского клуба «Кишварда» Антон Кравченко поделился мнением о том, как в Венгрии относятся к украинскому наставнику «Ференцвароша» Сергею Реброву.

«Его здесь очень уважают и ценят. В прессе постоянно о нем пишут. Сергей Станиславович сумел вывести «Ференцварош» в групповой этап Лиги Европы и стал для болельщиков героем. Ему удалось построить классную команду, с которой всегда интересно играть. Кстати, мы едва не отобрали очки у «Ференцвароша», пропустив единственный гол на 86-й минуте», — отметил Кравченко.

В текущем сезоне Кравченко провел за «Кишварду» 14 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи.