Украинец Федорив покинул Нижний Новгород

32-летний украинский защитник Виталий Федорив покинул российский футбольный клуб «Нижний Новгород», выступающий в ФНЛ. Контракт Федорива принадлежал «Нижнему Новгороду» с февраля 2018-го года.
В текущем сезоне Федорив провел за «Нижний Новгород» 20 матчей во всех турнирах. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €250 тысяч.
В активе Федорива 2 матча за сборную Украины.
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