Дмитрий ГРЕЧИШКИН: «После жеребьевки Лиги Европы многие нас похоронили»

28-летний украинский полузащитник «Александрии» Дмитрий Гречишкин подвел итоги выступлений команды в уходящем году.

— «Александрия» заслуживает положительной оценки за выступления в 2019-и году?

— В целом, думаю, да. В 2019-м году мы выиграли «бронзу» в чемпионате Украины и потом принимали участие в групповом турнире Лиги Европы. Думаю, в еврокубках мы выступили достойно, набрали три очка. После жеребьевки, когда мы узнали своих соперников, многие болельщики и журналисты похоронили Александрию. Но мы трижды сыграли вничью, поэтому, думаю, 2019-й год был для нас положительным. Занесем его в копилку истории клуба.

— По сравнению с прошлым годом «Александрия» стала сильнее?

— Думаю, да. Мы не стоим на месте, растем и прогрессируем. Это касается и тренерского штаба, и президента клуба, который делает все возможное, чтобы «Александрия» добивалась высоких результатов.

— В нынешнем чемпионате у «Александрии» поначалу не все получалось…

— Да, хотя мы провели хорошие сборы, были сильные соперники в спаррингах, и мы качественно подготовились к сезону. Но потом не сумели противостоять «Шахтеру», проиграли «Мариуполю». Еще уступили «Десне». Но после победы над «Ворсклой» уже разыгрались и улучшили свои результаты. Это был переломный момент. Мы собрались командой, откровенно поговорили и решили, что дальше отступать некуда, надо набирать очки. И после этого прибавили.