Дмитрий ГРЕЧИШКИН: «После жеребьевки Лиги Европы многие нас похоронили»

Украинский хавбек «Александрии» прокомментировал итоги года для своей команды

  • 27.12.2019 15:29
  • 296 просмотров
  • 1 комментарий
Дмитрий ГРЕЧИШКИН: «После жеребьевки Лиги Европы многие нас похоронили»
© ФК Александрия. Дмитрий Гречишкин

28-летний украинский полузащитник «Александрии» Дмитрий Гречишкин подвел итоги выступлений команды в уходящем году.

— «Александрия» заслуживает положительной оценки за выступления в 2019-и году?
— В целом, думаю, да. В 2019-м году мы выиграли «бронзу» в чемпионате Украины и потом принимали участие в групповом турнире Лиги Европы. Думаю, в еврокубках мы выступили достойно, набрали три очка. После жеребьевки, когда мы узнали своих соперников, многие болельщики и журналисты похоронили Александрию. Но мы трижды сыграли вничью, поэтому, думаю, 2019-й год был для нас положительным. Занесем его в копилку истории клуба.

— По сравнению с прошлым годом «Александрия» стала сильнее?
— Думаю, да. Мы не стоим на месте, растем и прогрессируем. Это касается и тренерского штаба, и президента клуба, который делает все возможное, чтобы «Александрия» добивалась высоких результатов.

— В нынешнем чемпионате у «Александрии» поначалу не все получалось…
— Да, хотя мы провели хорошие сборы, были сильные соперники в спаррингах, и мы качественно подготовились к сезону. Но потом не сумели противостоять «Шахтеру», проиграли «Мариуполю». Еще уступили «Десне». Но после победы над «Ворсклой» уже разыгрались и улучшили свои результаты. Это был переломный момент. Мы собрались командой, откровенно поговорили и решили, что дальше отступать некуда, надо набирать очки. И после этого прибавили.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — zbirna.com

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    predominator
    online
      predominator, 27.12.2019 15:54
    0
    Ну и в чем была ошибка, что похоронили? Александрия разве вышла из группы?
    Ссылка
    predominator
    online
      predominator, 27.12.2019 15:54
    0
    Ну и в чем была ошибка, что похоронили? Александрия разве вышла из группы?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности