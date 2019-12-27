Металлист 1925 завершил декабрьский сбор

В пятницу, 27-го декабря, харьковский «Металлист 1925» провел заключительную тренировку в рамках пятидневного декабрьского сбора.

В течение недели футболисты работали на полях клубной ДЮФСШ, выполнив все, что планировал тренерский штаб. Вместе с командой на сборе работало несколько ребят из «Авангарда», а также игрок «Металлиста Юниор» Иван Пець. В четверг к команде присоединился и Виталий Кольцов. С субботы «желто-синие» будут в отпуске, а соберутся уже 20-го января.