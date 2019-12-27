Ливерпуль вернет Филлипса из Штутгарта в январе

Английский «Ливерпуль» договорился со Штутгартом о досрочном возвращении из аренды своего 22-летнего центрального защитника Ната Филлипса.
Филлипс вернется в расположение «Ливерпуля» в начале января и сможет играть за «красных» начиная с поединка Кубка Англии против «Эвертона», который запланирован на 5-е января.
Филлипс защищал цвета «Штутгарта» с лета 2019-го года. Всего футболист провел за немецкую команду 11 матчей во всех турнирах.
Источник — ФК Ливерпуль
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