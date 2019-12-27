Дмитрий ГРЕЧИШКИН: «Хочется играть в еврокубках из года в год»

28-летний украинский полузащитник «Александрии» Дмитрий Гречишкин поделился мнением о выступлении своей команды в Лиге Европы в текущем сезоне. «Александрия» не смогла выйти из группы и пробиться в 1/16 финала турнира.

— Какие игры запомнились в групповом турнире Лиги Европы?

— Все шесть игр получились неплохими, несмотря на то, что несколько матчей мы проиграли. Думаю, в домашней игре с «Вольфсбургом» мы могли рассчитывать на большее. Мы хорошо играли, контролировали игру, но все же уступили 0:1. Чувствовали, что могли в этом матче взять хотя бы очко. Запомнилась последняя игра с «Гентом». Первый тайм мы провалили, но 25 минут второго тайма, о чем потом нам говорили игроки бельгийской команды, были в нашу пользу. Мы забили гол, могли не только сравнять счет, но и вырвать даже победу.

— Ты участвовал в Лиге Европы с «Зарей», теперь с «Александрией». Чем можно сравнить этот опыт?

— В любом случае, это — опыт, а для «Александрии» он первый в истории клуба. Когда попадаешь в еврокубки, хочется участвовать в них постоянно, из года в год. Там играют сильные команды, сильные футболисты и интересные матчи. Поэтому будем ставить задачи, чтобы снова быть в еврокубках. В любом случае, участие в еврокубках — большой плюс для команды, клуба и футболистов.

— Свое будущее в следующем году связываешь с «Александрией»?

— Да, конечно. На данный момент все мысли в этой команде. Будем весной бороться за высокие места.