Какие матчи смотреть за новогодним столом

Совсем скоро наступят долгожданные новогодние праздники. Отличный повод немного провести время с семьей и близкими. А для настоящих болельщиков это еще и возможность спокойно посмотреть спортивные соревнования. Не нужно спешить домой к телевизору и не нужно бояться проспать на работу.

Тут, правда, остается немного посочувствовать некоторым спортсменам, а именно тем, кому будет не до отдыха. К радости же фанатов, их ждет несколько матчей топ-уровня, которые вряд ли кто –то захочет повторить. Favorit Sport приготовил для вас небольшую подборку основных событий, которые обязательно украсят новогоднюю программу болельщиков.

В первую очередь стоит обратить внимание на английскую Премьер-лигу, где будут играть даже 1-го января. В частности, в первый день 2020 года состоится игра «Арсенал» - «Манчестер Юнайтед». А чуть ранее, 29 декабря, «Арсенал» сыграет с «Челси».

В других топ-чемпионатах Европы хоть и будут небольшие каникулы, но многие долго гулять не собираются. 3 января в Примере сыграют «Севилья» и «Атлетик», а 6 января в Серии А «Наполи» будет принимать «Интер».

Ценители же хоккея с нетерпением будут ожидать финала молодежного чемпионата мира, который состоится 5 января.