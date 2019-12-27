Николай ПАВЛОВ: «Футболист года – Виталий Миколенко»

Именитый тренер отметил лучших в Украине в 2019 году

  • 27.12.2019 11:05
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Николай ПАВЛОВ: «Футболист года – Виталий Миколенко»
© УАФ. Николай Павлов

Известный тренер Николай Павлов отметил лучших футболистов и тренеров Украины в 2019 году:

«Футболист года – Виталий Миколенко. Тренер года – Андрей Шевченко, выход сборной на Евро говорит сам за себя. Если в чемпионате Украины, то Александр Рябоконь.

Украинский легионер года – Роман Яремчук. Основной в своей команде, плюс его бомбардирские качества. У нас он до конца не был оценен, особенно в «Динамо», а в Европе доказал свою состоятельность. У парня, похоже, есть характер, другие могли бы сломаться.

Иностранный футболист года – Тайсон. Юноша года: Денис Попов. Очень хорошо проявил себя на ЧМ-2019 (U-20), однозначно лучший среди юных центрбеков у нас в стране.

Открытие года – Виктор Скрипник и его «Заря». Хоть и проработал полгода, но принцип новизны никто не отменял. Если тренер настоящий, то и команда играет как надо. Он ведь никого не пригласил, у него играют те, что были раньше».

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Источник — Footboom

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