Николай ПАВЛОВ: «Футболист года – Виталий Миколенко»

Известный тренер Николай Павлов отметил лучших футболистов и тренеров Украины в 2019 году:

«Футболист года – Виталий Миколенко. Тренер года – Андрей Шевченко, выход сборной на Евро говорит сам за себя. Если в чемпионате Украины, то Александр Рябоконь.

Украинский легионер года – Роман Яремчук. Основной в своей команде, плюс его бомбардирские качества. У нас он до конца не был оценен, особенно в «Динамо», а в Европе доказал свою состоятельность. У парня, похоже, есть характер, другие могли бы сломаться.

Иностранный футболист года – Тайсон. Юноша года: Денис Попов. Очень хорошо проявил себя на ЧМ-2019 (U-20), однозначно лучший среди юных центрбеков у нас в стране.

Открытие года – Виктор Скрипник и его «Заря». Хоть и проработал полгода, но принцип новизны никто не отменял. Если тренер настоящий, то и команда играет как надо. Он ведь никого не пригласил, у него играют те, что были раньше».