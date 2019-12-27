ПСЖ предлагает Мбаппе контракт с зарплатой 32 млн евро в год

Парижане хотят сохранить талантливого форварда

  • 27.12.2019 07:34
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ПСЖ предлагает Мбаппе контракт с зарплатой 32 млн евро в год
© ФК ПСЖ. Килиан Мбаппе
ПСЖ хочет продлить контракт с нападающим Килианом Мбаппе.
 
Как утверждает журналист Николо Скира, парижский клуб предлагает форварду новый 5-летний контракт с зарплатой 32 млн евро в год.
 
Нынешнее соглашение француза истекает в 2022 году.
 
 
В этом сезоне на счету Мбаппе провел 19 матчей за ПСЖ, забил 18 мячей и отдал 7 голевых передач.
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