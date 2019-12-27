ПСЖ предлагает Мбаппе контракт с зарплатой 32 млн евро в год

ПСЖ хочет продлить контракт с нападающим Килианом Мбаппе.
Как утверждает журналист Николо Скира, парижский клуб предлагает форварду новый 5-летний контракт с зарплатой 32 млн евро в год.
Нынешнее соглашение француза истекает в 2022 году.
В этом сезоне на счету Мбаппе провел 19 матчей за ПСЖ, забил 18 мячей и отдал 7 голевых передач.
Источник — Twitter
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