Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы заслужили победу над Бернли»

Новый наставник «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Бернли» (1:0) в матче 19-го тура английской Премьер-лиги.
«Быть представленным перед домашними болельщиками – это особенный момент. Еще более особенным он стал после отличного матча команды и хорошего результата. В целом идеальный день.
Нам была очень нужна победа, и я рад итоговым трем очкам. «Бернли» провел хороший матч, но мы заслужили победу», - сказал Анчелотти.
Источник — BBC
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