Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы заслужили победу над Бернли»

«Быть представленным перед домашними болельщиками – это особенный момент. Еще более особенным он стал после отличного матча команды и хорошего результата. В целом идеальный день.

Нам была очень нужна победа, и я рад итоговым трем очкам. «Бернли» провел хороший матч, но мы заслужили победу», - сказал Анчелотти.