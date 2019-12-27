Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы заслужили победу над Бернли»

Главный тренер «Эвертона» – о победе в дебютном матче у руля «ирисок»

  • 27.12.2019 05:17
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Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы заслужили победу над Бернли»
© twitter.com/Everton
Новый наставник «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Бернли» (1:0) в матче 19-го тура английской Премьер-лиги.
 
«Быть представленным перед домашними болельщиками – это особенный момент. Еще более особенным он стал после отличного матча команды и хорошего результата. В целом идеальный день.
 
Нам была очень нужна победа, и я рад итоговым трем очкам. «Бернли» провел хороший матч, но мы заслужили победу», - сказал Анчелотти.
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Источник — BBC

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