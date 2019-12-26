Браун ИДЕЙЕ: «В Динамо тренировались под звуки выстрелов»

31-летний нигерийский экс-форвард «Динамо» Браун Идейе рассказал, почему решил покинуть киевский клуб в 2014-м году. Футболист был продан в английский «Вест Бромвич» за €12,6 миллиона.

«Правда ли, что мы тренировались в «Динамо» под звуки выстрелов? Это правда. Я был там в разгар войны и мне было очень страшно. Многие сцены были страшными, и первое, что я сделал, это взял свою семью и поехал в США. У меня не было ни малейших жалоб к «Динамо», они относились ко мне с большим профессионализмом, но мне пришлось уйти. Вы должны были иметь воинственный характер, чтобы противостоять этому, когда началась война. Представьте, что вы тренируетесь и слушаете выстрелы.

Поэтому я пошел с моим агентом к владельцу команды. Сначала он не хотел, чтобы я уходил, он думал, что это была попытка агента заработать деньги. Мы поговорили по-человечески. Вы не можете жить без своей семьи и работать в таких условиях. Дело было не в деньгах. Это был чисто вопрос безопасности. Он понял это и отпустил меня», — приводит слова Идейе портал Sfina.gr.

Контракт Идейе принадлежал «Динамо» с 2011-го по 2014-й годы. Всего Браун провел за «Динамо» 107 матчей во всех турнирах, где забил 45 мячей и отдал 12 результативных передач. Сейчас футболист защищает цвета греческого «Ариса».