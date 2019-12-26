Браун ИДЕЙЕ: «В Динамо тренировались под звуки выстрелов»

Экс-форвард киевлян ушел из украинского клуба из-за войны

  • 26.12.2019 23:33
  • 1783 просмотра
  • 12 комментариев
Браун ИДЕЙЕ: «В Динамо тренировались под звуки выстрелов»
© ФК Динамо Киев. Браун Идейе

31-летний нигерийский экс-форвард «Динамо» Браун Идейе рассказал, почему решил покинуть киевский клуб в 2014-м году. Футболист был продан в английский «Вест Бромвич» за €12,6 миллиона.

«Правда ли, что мы тренировались в «Динамо» под звуки выстрелов? Это правда. Я был там в разгар войны и мне было очень страшно. Многие сцены были страшными, и первое, что я сделал, это взял свою семью и поехал в США. У меня не было ни малейших жалоб к «Динамо», они относились ко мне с большим профессионализмом, но мне пришлось уйти. Вы должны были иметь воинственный характер, чтобы противостоять этому, когда началась война. Представьте, что вы тренируетесь и слушаете выстрелы.

Поэтому я пошел с моим агентом к владельцу команды. Сначала он не хотел, чтобы я уходил, он думал, что это была попытка агента заработать деньги. Мы поговорили по-человечески. Вы не можете жить без своей семьи и работать в таких условиях. Дело было не в деньгах. Это был чисто вопрос безопасности. Он понял это и отпустил меня», — приводит слова Идейе портал Sfina.gr.

Контракт Идейе принадлежал «Динамо» с 2011-го по 2014-й годы. Всего Браун провел за «Динамо» 107 матчей во всех турнирах, где забил 45 мячей и отдал 12 результативных передач. Сейчас футболист защищает цвета греческого «Ариса».

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Источник — Динамо Киев от Шурика

(6 голосов)

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Комментарии
    ManUtd
    online
      ManUtd, 27.12.2019 00:25
    +3
    Микола Унгурян, 27.12.2019 00:11
    Динамо: известны соперники в Марбелье
    Как информирует официальный сайт киевского Динамо, у команды Олега Блохина сегодня заканчивается месячный отпуск.
    Первое собрание после отпуска намечено на 17:00.
    Отмечается, что бразильский полузащитник Дуду прибудет сегодня в Киев рейсом из Парижа во второй половине дня.
    Первый учебно-тренировочный сбор пройдет с 18 января до 1 февраля в испанской Марбелье, где запланировано четыре матча: против ФК Баку (24 января), хорватской Риеки (26 января), бухарестского Стяуа (28 января), болгарского Локомотива (31 января). Еще одна игра может пройти перед самым возвращением в Киев – утром 1 февраля.
    К слову, Олег Блохин с Сергеем Ребровым оставались на время между сборами в Испании. Так, что сегодня во главе отлетавшей группы на законных правах «старшего» был Сергей Федоров.
    Второй этап подготовки к весенней части текущего сезона продлится с 5 по 17 февраля.
    Испанский специалист Рауль Руиз Гонсалес-Рианчо будет работать с киевским "Динамо" на сборе в испанской Марбелье. Он уже прибыл в лагерь украинского клуба, его статус в "Динамо" будет определен после завершения сбора. Но, скорее всего, испанец получит контракт как минимум до конца текущего сезона.
    Сыграв 20 февраля в Киеве первый поединок с «летучими мышами», команда Олега Блохина вернется в Испанию, где она сейчас готовится ко второй части сезона. На этот раз местом базирования «Динамо» избрана не привычная Марбелья, а Ла Манга — именно тут киевляне проведут краткосрочный тренировочный сбор и, по предварительной информации, сыграют один контрольный поединок.
    26 февраля «Динамо» переберется в Валенсию, где днем позже проведет ответный матч за право выхода в 1/8 финала Лиги Европы.
    тобто в Києві вони були максимум тиждень за всю зиму.
    Почему вы смотрите на проблему так узко, в разрезе только физического присутствия игрока в Киеве? Расширьте проблему - он на сборах, а в Киеве сидит напуганная семья, которая слышит звуки и видит по ТВ картинку противостояния. Жена делает телефонный звонок в солнечную Испанию, рыдает, кричит и истерит, чтобы он увез семью из этого ада (по их мнению)... ВСЁ!!! Мозг отключен и ничьи и никакие уговоры, что скоро в городе станет спокойно на игрока не действуют - он в плену эмоций, которые переданы самыми близкими ему людьми - ему проще разорвать контракт, чем постоянно жить в тревоге за семью... Как-то так я вижу эту ситуацию
    Ссылка
    Микола Унгурян
    online
      Микола Унгурян, 27.12.2019 00:11
    -1
    ManUtd, 26.12.2019 23:57
    Кому знакома тема религиозных войн в Нигерии, тот вряд ли осудит Брауна... Скорее всего, он не по наслышке знает о них с детства, возможно, в свое время пережил какие-то события этого ужасного безумия. И как напуганный человек, услышав первые выстрелы просто решил бежать не оглядываясь, в принципе все логично - это не его война
    Динамо: известны соперники в Марбелье
    Как информирует официальный сайт киевского Динамо, у команды Олега Блохина сегодня заканчивается месячный отпуск.
    Первое собрание после отпуска намечено на 17:00.
    Отмечается, что бразильский полузащитник Дуду прибудет сегодня в Киев рейсом из Парижа во второй половине дня.
    Первый учебно-тренировочный сбор пройдет с 18 января до 1 февраля в испанской Марбелье, где запланировано четыре матча: против ФК Баку (24 января), хорватской Риеки (26 января), бухарестского Стяуа (28 января), болгарского Локомотива (31 января). Еще одна игра может пройти перед самым возвращением в Киев – утром 1 февраля.
    К слову, Олег Блохин с Сергеем Ребровым оставались на время между сборами в Испании. Так, что сегодня во главе отлетавшей группы на законных правах «старшего» был Сергей Федоров.
    Второй этап подготовки к весенней части текущего сезона продлится с 5 по 17 февраля.
    Испанский специалист Рауль Руиз Гонсалес-Рианчо будет работать с киевским "Динамо" на сборе в испанской Марбелье. Он уже прибыл в лагерь украинского клуба, его статус в "Динамо" будет определен после завершения сбора. Но, скорее всего, испанец получит контракт как минимум до конца текущего сезона.
    Сыграв 20 февраля в Киеве первый поединок с «летучими мышами», команда Олега Блохина вернется в Испанию, где она сейчас готовится ко второй части сезона. На этот раз местом базирования «Динамо» избрана не привычная Марбелья, а Ла Манга — именно тут киевляне проведут краткосрочный тренировочный сбор и, по предварительной информации, сыграют один контрольный поединок.
    26 февраля «Динамо» переберется в Валенсию, где днем позже проведет ответный матч за право выхода в 1/8 финала Лиги Европы.
    тобто в Києві вони були максимум тиждень за всю зиму.
    Ссылка
    poltavaonelove
      poltavaonelove, 27.12.2019 00:04
    -2
    Видать, его лично Саня Шовковский тренировал
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 27.12.2019 00:02
    +3
    Может он имеет ввиду матч против Рапида (12 декабря 2013 года). В те дни как раз было первое обострение на Майдане, попытка разгона. Но не более. Помню тот матч. Со стадиона все на Майдан шли.......... Но все понимают, что он дает интервью зарубежным журнилистам..
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 26.12.2019 23:58
    -2
    igor_986, 26.12.2019 23:56
    Ну начиналось то все с Киева и первые выстрелы были тут, так что вполне может быть
    В Киеве стреляли зимой.
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 26.12.2019 23:57
    +6
    Кому знакома тема религиозных войн в Нигерии, тот вряд ли осудит Брауна... Скорее всего, он не по наслышке знает о них с детства, возможно, в свое время пережил какие-то события этого ужасного безумия. И как напуганный человек, услышав первые выстрелы просто решил бежать не оглядываясь, в принципе все логично - это не его война
    Ссылка
    Микола Унгурян
    online
      Микола Унгурян, 26.12.2019 23:57
    0
    і що він меле? які постріли? яка війна?
    на тренувальній базі під Києвом?
    чи на НСК Олімпійському?
    Та й тренувальний збір взимку ДК проводило в Іспанії.
    Ссылка
    igor_986
      igor_986, 26.12.2019 23:56
    -1
    Ну начиналось то все с Киева и первые выстрелы были тут, так что вполне может быть
    Ссылка
    Leo Leo
      Leo Leo, 26.12.2019 23:52
    +1
    Вот это слух у парня..
    Ссылка
    Віталій Яценко
      Віталій Яценко, 26.12.2019 23:51
    +1
    і де ж він тренувався так в Києві? Фантазер ще той))
    Ссылка
    Юрий Карпенко
      Юрий Карпенко, 26.12.2019 23:46
    -1
    Видимо это были выстрели изнутри тела Брауна
    Ссылка
    Mykola_nik
      Mykola_nik, 26.12.2019 23:44
    -3
    В аеропорту я теж відчуваю дизкоморт...коли заходжу в одну з кабінок... сасседи...
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 26.12.2019 23:57
    +6
    Кому знакома тема религиозных войн в Нигерии, тот вряд ли осудит Брауна... Скорее всего, он не по наслышке знает о них с детства, возможно, в свое время пережил какие-то события этого ужасного безумия. И как напуганный человек, услышав первые выстрелы просто решил бежать не оглядываясь, в принципе все логично - это не его война
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 27.12.2019 00:25
    +3
    Микола Унгурян, 27.12.2019 00:11
    Динамо: известны соперники в Марбелье
    Как информирует официальный сайт киевского Динамо, у команды Олега Блохина сегодня заканчивается месячный отпуск.
    Первое собрание после отпуска намечено на 17:00.
    Отмечается, что бразильский полузащитник Дуду прибудет сегодня в Киев рейсом из Парижа во второй половине дня.
    Первый учебно-тренировочный сбор пройдет с 18 января до 1 февраля в испанской Марбелье, где запланировано четыре матча: против ФК Баку (24 января), хорватской Риеки (26 января), бухарестского Стяуа (28 января), болгарского Локомотива (31 января). Еще одна игра может пройти перед самым возвращением в Киев – утром 1 февраля.
    К слову, Олег Блохин с Сергеем Ребровым оставались на время между сборами в Испании. Так, что сегодня во главе отлетавшей группы на законных правах «старшего» был Сергей Федоров.
    Второй этап подготовки к весенней части текущего сезона продлится с 5 по 17 февраля.
    Испанский специалист Рауль Руиз Гонсалес-Рианчо будет работать с киевским "Динамо" на сборе в испанской Марбелье. Он уже прибыл в лагерь украинского клуба, его статус в "Динамо" будет определен после завершения сбора. Но, скорее всего, испанец получит контракт как минимум до конца текущего сезона.
    Сыграв 20 февраля в Киеве первый поединок с «летучими мышами», команда Олега Блохина вернется в Испанию, где она сейчас готовится ко второй части сезона. На этот раз местом базирования «Динамо» избрана не привычная Марбелья, а Ла Манга — именно тут киевляне проведут краткосрочный тренировочный сбор и, по предварительной информации, сыграют один контрольный поединок.
    26 февраля «Динамо» переберется в Валенсию, где днем позже проведет ответный матч за право выхода в 1/8 финала Лиги Европы.
    тобто в Києві вони були максимум тиждень за всю зиму.
    Почему вы смотрите на проблему так узко, в разрезе только физического присутствия игрока в Киеве? Расширьте проблему - он на сборах, а в Киеве сидит напуганная семья, которая слышит звуки и видит по ТВ картинку противостояния. Жена делает телефонный звонок в солнечную Испанию, рыдает, кричит и истерит, чтобы он увез семью из этого ада (по их мнению)... ВСЁ!!! Мозг отключен и ничьи и никакие уговоры, что скоро в городе станет спокойно на игрока не действуют - он в плену эмоций, которые переданы самыми близкими ему людьми - ему проще разорвать контракт, чем постоянно жить в тревоге за семью... Как-то так я вижу эту ситуацию
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 27.12.2019 00:02
    +3
    Может он имеет ввиду матч против Рапида (12 декабря 2013 года). В те дни как раз было первое обострение на Майдане, попытка разгона. Но не более. Помню тот матч. Со стадиона все на Майдан шли.......... Но все понимают, что он дает интервью зарубежным журнилистам..
    Ссылка
    Leo Leo
      Leo Leo, 26.12.2019 23:52
    +1
    Вот это слух у парня..
    Ссылка
    Віталій Яценко
      Віталій Яценко, 26.12.2019 23:51
    +1
    і де ж він тренувався так в Києві? Фантазер ще той))
    Ссылка
    Микола Унгурян
    online
      Микола Унгурян, 26.12.2019 23:57
    0
    і що він меле? які постріли? яка війна?
    на тренувальній базі під Києвом?
    чи на НСК Олімпійському?
    Та й тренувальний збір взимку ДК проводило в Іспанії.
    Ссылка
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