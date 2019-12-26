Браун ИДЕЙЕ: «В Динамо тренировались под звуки выстрелов»

31-летний нигерийский экс-форвард «Динамо» Браун Идейе рассказал, почему решил покинуть киевский клуб в 2014-м году. Футболист был продан в английский «Вест Бромвич» за €12,6 миллиона.
«Правда ли, что мы тренировались в «Динамо» под звуки выстрелов? Это правда. Я был там в разгар войны и мне было очень страшно. Многие сцены были страшными, и первое, что я сделал, это взял свою семью и поехал в США. У меня не было ни малейших жалоб к «Динамо», они относились ко мне с большим профессионализмом, но мне пришлось уйти. Вы должны были иметь воинственный характер, чтобы противостоять этому, когда началась война. Представьте, что вы тренируетесь и слушаете выстрелы.
Поэтому я пошел с моим агентом к владельцу команды. Сначала он не хотел, чтобы я уходил, он думал, что это была попытка агента заработать деньги. Мы поговорили по-человечески. Вы не можете жить без своей семьи и работать в таких условиях. Дело было не в деньгах. Это был чисто вопрос безопасности. Он понял это и отпустил меня», — приводит слова Идейе портал Sfina.gr.
Контракт Идейе принадлежал «Динамо» с 2011-го по 2014-й годы. Всего Браун провел за «Динамо» 107 матчей во всех турнирах, где забил 45 мячей и отдал 12 результативных передач. Сейчас футболист защищает цвета греческого «Ариса».
Источник — Динамо Киев от Шурика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Как информирует официальный сайт киевского Динамо, у команды Олега Блохина сегодня заканчивается месячный отпуск.
Первое собрание после отпуска намечено на 17:00.
Отмечается, что бразильский полузащитник Дуду прибудет сегодня в Киев рейсом из Парижа во второй половине дня.
Первый учебно-тренировочный сбор пройдет с 18 января до 1 февраля в испанской Марбелье, где запланировано четыре матча: против ФК Баку (24 января), хорватской Риеки (26 января), бухарестского Стяуа (28 января), болгарского Локомотива (31 января). Еще одна игра может пройти перед самым возвращением в Киев – утром 1 февраля.
К слову, Олег Блохин с Сергеем Ребровым оставались на время между сборами в Испании. Так, что сегодня во главе отлетавшей группы на законных правах «старшего» был Сергей Федоров.
Второй этап подготовки к весенней части текущего сезона продлится с 5 по 17 февраля.
Испанский специалист Рауль Руиз Гонсалес-Рианчо будет работать с киевским "Динамо" на сборе в испанской Марбелье. Он уже прибыл в лагерь украинского клуба, его статус в "Динамо" будет определен после завершения сбора. Но, скорее всего, испанец получит контракт как минимум до конца текущего сезона.
Сыграв 20 февраля в Киеве первый поединок с «летучими мышами», команда Олега Блохина вернется в Испанию, где она сейчас готовится ко второй части сезона. На этот раз местом базирования «Динамо» избрана не привычная Марбелья, а Ла Манга — именно тут киевляне проведут краткосрочный тренировочный сбор и, по предварительной информации, сыграют один контрольный поединок.
26 февраля «Динамо» переберется в Валенсию, где днем позже проведет ответный матч за право выхода в 1/8 финала Лиги Европы.
тобто в Києві вони були максимум тиждень за всю зиму.
Как информирует официальный сайт киевского Динамо, у команды Олега Блохина сегодня заканчивается месячный отпуск.
Первое собрание после отпуска намечено на 17:00.
Отмечается, что бразильский полузащитник Дуду прибудет сегодня в Киев рейсом из Парижа во второй половине дня.
Первый учебно-тренировочный сбор пройдет с 18 января до 1 февраля в испанской Марбелье, где запланировано четыре матча: против ФК Баку (24 января), хорватской Риеки (26 января), бухарестского Стяуа (28 января), болгарского Локомотива (31 января). Еще одна игра может пройти перед самым возвращением в Киев – утром 1 февраля.
К слову, Олег Блохин с Сергеем Ребровым оставались на время между сборами в Испании. Так, что сегодня во главе отлетавшей группы на законных правах «старшего» был Сергей Федоров.
Второй этап подготовки к весенней части текущего сезона продлится с 5 по 17 февраля.
Испанский специалист Рауль Руиз Гонсалес-Рианчо будет работать с киевским "Динамо" на сборе в испанской Марбелье. Он уже прибыл в лагерь украинского клуба, его статус в "Динамо" будет определен после завершения сбора. Но, скорее всего, испанец получит контракт как минимум до конца текущего сезона.
Сыграв 20 февраля в Киеве первый поединок с «летучими мышами», команда Олега Блохина вернется в Испанию, где она сейчас готовится ко второй части сезона. На этот раз местом базирования «Динамо» избрана не привычная Марбелья, а Ла Манга — именно тут киевляне проведут краткосрочный тренировочный сбор и, по предварительной информации, сыграют один контрольный поединок.
26 февраля «Динамо» переберется в Валенсию, где днем позже проведет ответный матч за право выхода в 1/8 финала Лиги Европы.
тобто в Києві вони були максимум тиждень за всю зиму.
на тренувальній базі під Києвом?
чи на НСК Олімпійському?
Та й тренувальний збір взимку ДК проводило в Іспанії.
Как информирует официальный сайт киевского Динамо, у команды Олега Блохина сегодня заканчивается месячный отпуск.
Первое собрание после отпуска намечено на 17:00.
Отмечается, что бразильский полузащитник Дуду прибудет сегодня в Киев рейсом из Парижа во второй половине дня.
Первый учебно-тренировочный сбор пройдет с 18 января до 1 февраля в испанской Марбелье, где запланировано четыре матча: против ФК Баку (24 января), хорватской Риеки (26 января), бухарестского Стяуа (28 января), болгарского Локомотива (31 января). Еще одна игра может пройти перед самым возвращением в Киев – утром 1 февраля.
К слову, Олег Блохин с Сергеем Ребровым оставались на время между сборами в Испании. Так, что сегодня во главе отлетавшей группы на законных правах «старшего» был Сергей Федоров.
Второй этап подготовки к весенней части текущего сезона продлится с 5 по 17 февраля.
Испанский специалист Рауль Руиз Гонсалес-Рианчо будет работать с киевским "Динамо" на сборе в испанской Марбелье. Он уже прибыл в лагерь украинского клуба, его статус в "Динамо" будет определен после завершения сбора. Но, скорее всего, испанец получит контракт как минимум до конца текущего сезона.
Сыграв 20 февраля в Киеве первый поединок с «летучими мышами», команда Олега Блохина вернется в Испанию, где она сейчас готовится ко второй части сезона. На этот раз местом базирования «Динамо» избрана не привычная Марбелья, а Ла Манга — именно тут киевляне проведут краткосрочный тренировочный сбор и, по предварительной информации, сыграют один контрольный поединок.
26 февраля «Динамо» переберется в Валенсию, где днем позже проведет ответный матч за право выхода в 1/8 финала Лиги Европы.
тобто в Києві вони були максимум тиждень за всю зиму.
на тренувальній базі під Києвом?
чи на НСК Олімпійському?
Та й тренувальний збір взимку ДК проводило в Іспанії.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.