Сергей КОВАЛЕЦ: «На Степаненко держится центральная ось сборной Украины»

Главный тренер «Оболони-Бровар» Сергей Ковалец поделился мнением о выступлениях 30-летнего хавбека «Шахтера» Тараса Степаненко в отборе на Евро-2020.
«На Тарасе держится центральная ось сборной Украины. Его действия, может, и не так заметны простому болельщику, но он выполняет огромный объем черновой работы. Полузащитник надежен в обороне и умеет хорошо разгонять атаку, но все же конек Степаненко — игра в отборе», — считает Ковалец.
Источник — zbirna.com
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В самом деле, игра со Стёпой и без него это разные полюса игры нашей сборной в полузащите
В самом деле, игра со Стёпой и без него это разные полюса игры нашей сборной в полузащите
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