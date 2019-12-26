Сергей КОВАЛЕЦ: «На Степаненко держится центральная ось сборной Украины»

Полузащитник выполняет огромный объем черновой работы, считает специалист

  • 26.12.2019 22:31
  • 385 просмотров
  • 2 комментария
Сергей КОВАЛЕЦ: «На Степаненко держится центральная ось сборной Украины»
© ФК Оболонь-Бровар. Сергей Ковалец

Главный тренер «Оболони-Бровар» Сергей Ковалец поделился мнением о выступлениях 30-летнего хавбека «Шахтера» Тараса Степаненко в отборе на Евро-2020.

«На Тарасе держится центральная ось сборной Украины. Его действия, может, и не так заметны простому болельщику, но он выполняет огромный объем черновой работы. Полузащитник надежен в обороне и умеет хорошо разгонять атаку, но все же конек Степаненко — игра в отборе», — считает Ковалец.

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Источник — zbirna.com

(2 голоса)

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Комментарии
    kot_sumy
    online
      kot_sumy, 26.12.2019 23:35
    0
    Спасибо кэп)
    В самом деле, игра со Стёпой и без него это разные полюса игры нашей сборной в полузащите
    Ссылка
    Mykola_nik
      Mykola_nik, 26.12.2019 23:26
    0
    90%пасів назад...Сидорчук або Гармаш номер2...або когось бити по ногам... або дойоб до судді...ВСЯ гра... не розумію прихильників
    Ссылка
    kot_sumy
    online
      kot_sumy, 26.12.2019 23:35
    0
    Спасибо кэп)
    В самом деле, игра со Стёпой и без него это разные полюса игры нашей сборной в полузащите
    Ссылка
    Mykola_nik
      Mykola_nik, 26.12.2019 23:26
    0
    90%пасів назад...Сидорчук або Гармаш номер2...або когось бити по ногам... або дойоб до судді...ВСЯ гра... не розумію прихильників
    Ссылка
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