Сергей КОВАЛЕЦ: «На Степаненко держится центральная ось сборной Украины»

Главный тренер «Оболони-Бровар» Сергей Ковалец поделился мнением о выступлениях 30-летнего хавбека «Шахтера» Тараса Степаненко в отборе на Евро-2020.

«На Тарасе держится центральная ось сборной Украины. Его действия, может, и не так заметны простому болельщику, но он выполняет огромный объем черновой работы. Полузащитник надежен в обороне и умеет хорошо разгонять атаку, но все же конек Степаненко — игра в отборе», — считает Ковалец.