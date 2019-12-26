В матче 21-го тура чемпионата Бельгии «Брюгге» дома обыграл «Зюлте-Варегем» со счетом 4:0. Украинский защитник «Брюгге» Эдуард Соболь, чей контракт принадлежит донецкому «Шахтеру», вышел на поле в стартовом составе своей команды и провел полный матч.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Брюгге» — «Зюлте-Варегем» — 4:0
Голы: Дьятта, 30, Окереке, 61, 64, Восмер, 90
Лучшие моменты матча Брюгге - Зюлте-Варегем
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Рууд Вормер (Брюгге).
|64'
|ГОЛ ! Мяч забил Давид Окереке (Брюгге).
|61'
|ГОЛ ! Мяч забил Давид Окереке (Брюгге).
|30'
|ГОЛ ! Мяч забил Крепин Дьятта (Брюгге).
Источник — Футбол 1/Футбол 2
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