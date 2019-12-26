21-й тур
Брюгге
4:0
Зюлте-Варегем
26.12.2019, FT   ТВ-трансляция: 

Брюгге — Зюлте-Варегем — 4:0. Видео голов и обзор матча

Хозяева всухую разбили соперников в поединке 21-го тура чемпионата Бельгии

  • 26.12.2019 21:49
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Брюгге — Зюлте-Варегем — 4:0. Видео голов и обзор матча
© ФК Брюгге

В матче 21-го тура чемпионата Бельгии «Брюгге» дома обыграл «Зюлте-Варегем» со счетом 4:0. Украинский защитник «Брюгге» Эдуард Соболь, чей контракт принадлежит донецкому «Шахтеру», вышел на поле в стартовом составе своей команды и провел полный матч.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Брюгге» — «Зюлте-Варегем» — 4:0
Голы: Дьятта, 30, Окереке, 61, 64, Восмер, 90

Лучшие моменты матча Брюгге - Зюлте-Варегем
90' ГОЛ ! Мяч забил Рууд Вормер (Брюгге).
64' ГОЛ ! Мяч забил Давид Окереке (Брюгге).
61' ГОЛ ! Мяч забил Давид Окереке (Брюгге).
30' ГОЛ ! Мяч забил Крепин Дьятта (Брюгге).
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Источник — Футбол 1/Футбол 2

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