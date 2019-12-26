На развитие украинского спорта в 2020-м году выделят 5,4 млрд гривен

Именно такая сумма заложена в бюджет Министерством финансов

  • 26.12.2019 21:22
  • 352 просмотра
  • 4 комментария
На развитие украинского спорта в 2020-м году выделят 5,4 млрд гривен
© НОК Украины. Михаил Романчук

В 2020-м году украинские спортсмены примут участие в зимних Юношеских Олимпийских играх (Лозанна, Швейцария) и в летних Олимпийских и Паралимпийских играх (Токио, Япония). Для того, чтобы украинские олимпийцы и паралимпийцы достойно представили Украину, правительство выделило 1,4 млрд гривен на подготовку и участие спортсменов в соревнованиях.

Расходы государственного бюджета на развитие отечественного спорта в 2020-м году вырастут на 50% (1,8 млрд гривен) и составят 5,4 млрд грн.

Расходы госбюджета на спорт в 2019-м году составили 3,6 млрд гривен, из которых на развитие олимпийских и неолимпийских видов спорта было выделено 1,9 млрд гривен.

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Источник — Facebook.com

(1 голос)

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Комментарии
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 26.12.2019 21:51
    0
    Сцука, ви, тварі, спочатку дайте фінансування, а потім піартесь скільки його буде, гниди!!!
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 26.12.2019 21:40
    0
    Половину этой смехотворной суммы спишут на развитие спортивного гопака
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 26.12.2019 21:38
    0
    Цікаво. А як тоді розуміти наступне?
    Глава Федерації легкої атлетики України Ігор Гоцул (21.12.2019):
    "Українські легкоатлети можуть взагалі не поїхати на Олімпіаду? Є такий ризик. Ми зараз кинули практично всі кошти, що залишилися на те, щоб дофінансувати тренувальні збори за кордоном, щоб наші спортсмени завершили тренування і їх випустили""
    І Дерюгіна учора скаржилася на конкретне недофінансування.
    Ссылка
    rugby1970
      rugby1970, 26.12.2019 21:33
    +2
    Как же смешно!!! Всякое вонючее, мерзкое, убогое чмо, вроде лещенко и найома - гребет за свои дырявые рты и очка - больше денег, чем спортсмены, рвущие жилы за славу Родины! ТЬФУ!
    Ссылка
    rugby1970
    online
      rugby1970, 26.12.2019 21:33
    +2
    Как же смешно!!! Всякое вонючее, мерзкое, убогое чмо, вроде лещенко и найома - гребет за свои дырявые рты и очка - больше денег, чем спортсмены, рвущие жилы за славу Родины! ТЬФУ!
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 26.12.2019 21:51
    0
    Сцука, ви, тварі, спочатку дайте фінансування, а потім піартесь скільки його буде, гниди!!!
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 26.12.2019 21:40
    0
    Половину этой смехотворной суммы спишут на развитие спортивного гопака
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 26.12.2019 21:38
    0
    Цікаво. А як тоді розуміти наступне?
    Глава Федерації легкої атлетики України Ігор Гоцул (21.12.2019):
    "Українські легкоатлети можуть взагалі не поїхати на Олімпіаду? Є такий ризик. Ми зараз кинули практично всі кошти, що залишилися на те, щоб дофінансувати тренувальні збори за кордоном, щоб наші спортсмени завершили тренування і їх випустили""
    І Дерюгіна учора скаржилася на конкретне недофінансування.
    Ссылка
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