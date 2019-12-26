На развитие украинского спорта в 2020-м году выделят 5,4 млрд гривен

В 2020-м году украинские спортсмены примут участие в зимних Юношеских Олимпийских играх (Лозанна, Швейцария) и в летних Олимпийских и Паралимпийских играх (Токио, Япония). Для того, чтобы украинские олимпийцы и паралимпийцы достойно представили Украину, правительство выделило 1,4 млрд гривен на подготовку и участие спортсменов в соревнованиях.
Расходы государственного бюджета на развитие отечественного спорта в 2020-м году вырастут на 50% (1,8 млрд гривен) и составят 5,4 млрд грн.
Расходы госбюджета на спорт в 2019-м году составили 3,6 млрд гривен, из которых на развитие олимпийских и неолимпийских видов спорта было выделено 1,9 млрд гривен.
Источник — Facebook.com
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Глава Федерації легкої атлетики України Ігор Гоцул (21.12.2019):
"Українські легкоатлети можуть взагалі не поїхати на Олімпіаду? Є такий ризик. Ми зараз кинули практично всі кошти, що залишилися на те, щоб дофінансувати тренувальні збори за кордоном, щоб наші спортсмени завершили тренування і їх випустили""
І Дерюгіна учора скаржилася на конкретне недофінансування.
Глава Федерації легкої атлетики України Ігор Гоцул (21.12.2019):
"Українські легкоатлети можуть взагалі не поїхати на Олімпіаду? Є такий ризик. Ми зараз кинули практично всі кошти, що залишилися на те, щоб дофінансувати тренувальні збори за кордоном, щоб наші спортсмени завершили тренування і їх випустили""
І Дерюгіна учора скаржилася на конкретне недофінансування.
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