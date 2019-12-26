Эдуард СОБОЛЬ: «Всегда интересно сыграть с Реалом и ПСЖ»

Украинский игрок «Брюгге» давно мечтал выступить в Лиге чемпионов

  • 26.12.2019 20:10
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Эдуард СОБОЛЬ: «Всегда интересно сыграть с Реалом и ПСЖ»
© ФК Брюгге. Эдуард Соболь (справа)

24-летний украинский защитник «Брюгге» Эдуард Соболь, чей контракт принадлежит донецкому «Шахтеру», поделился впечатлениями от выступлений в Лиге чемпионов в текущем сезоне.

— В текущем сезоне ты дебютировал в групповом раунде Лиги чемпионов. Как ощущения?
— Самые яркие (улыбается). Я давно об этом мечтал. Это турнир высочайшего уровня, всегда интересно сыграть с такими командами, как «Реал» и ПСЖ. Я благодарен судьбе, что мне удалось пройти этот путь с «Брюгге».

— Самым запоминающимся для тебя был матч на Сантьяго Бернабеу?
— Наверное, да. Мы сыграли там вничью, и игра нам давалась.

— Дома в поединке с ПСЖ вы попали под каток (0:5)?
— Не сказал бы. В первом тайме мы выглядели хорошо, а после перерыва два мяча, пропущенные в течение двух минут, видимо, выбили нас из равновесия…

— Мбаппе, на счету которого в этом матче четыре очка по системе «гол+пас» (3+1), настолько хорош?
— Это даже не обсуждается (улыбается). На данный момент это один из лучших, если не лучший, футболист мира.

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Источник — zbirna.com

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