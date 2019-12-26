Георгий БУЩАН: «Книги в Динамо могу обсудить с Сидорчуком и Бурдой»

Вратарь «Динамо» Георгий Бущан рассказал о своих книжных предпочтениях, а также о том, с кем можно обсудить прочитанное.

- Как подпитывать себя интеллектуально?

- Читаю книги. Пытаюсь дочитать роман колумбийского писателя Габриэля Гарсии Маркеса «Сто лет одиночества» и роман австралийского писателя Грегори Дэвида Робертса «Шантарам». Также смотрю познавательные документальные сериалы. Очень важно футболистам развиваться и интеллектуально, так как на поле нужно думать. Чтение и развитие мышления помогает быстрее принимать решения на поле.



- Какая самая любимая книга?

- Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Моя мама не смогла ее прочитать, но я ее прочитал во время сборов и очень впечатлен.



- Что можно найти у вас на книжной полке?

- «Гордость и предубеждение» Джейн Остин, «Мертвые души» Николая Гоголя, «Преступление и наказание» Федора Достоевского, «Шагреневая кожа» Оноре де Бальзака, «Все в твоих руках» Александра Шовковского и другие.



- С кем в команде можно обсудить прочитанное?

- С Сергеем Сидорчуком, Артемом Шабановым, Никитой Бурдой. Многие читают в команде, просто об этом никто не говорит.