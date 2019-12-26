Георгий БУЩАН: «Книги в Динамо могу обсудить с Сидорчуком и Бурдой»

По словам вратаря, многие в команде любят читать

  • 26.12.2019 19:47
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Георгий БУЩАН: «Книги в Динамо могу обсудить с Сидорчуком и Бурдой»
© fcdynamo.kiev.ua

Вратарь «Динамо» Георгий Бущан рассказал о своих книжных предпочтениях, а также о том, с кем можно обсудить прочитанное.

- Как подпитывать себя интеллектуально?
- Читаю книги. Пытаюсь дочитать роман колумбийского писателя Габриэля Гарсии Маркеса «Сто лет одиночества» и роман австралийского писателя Грегори Дэвида Робертса «Шантарам». Также смотрю познавательные документальные сериалы. Очень важно футболистам развиваться и интеллектуально, так как на поле нужно думать. Чтение и развитие мышления помогает быстрее принимать решения на поле.

- Какая самая любимая книга?
- Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Моя мама не смогла ее прочитать, но я ее прочитал во время сборов и очень впечатлен.

- Что можно найти у вас на книжной полке?
- «Гордость и предубеждение» Джейн Остин, «Мертвые души» Николая Гоголя, «Преступление и наказание» Федора Достоевского, «Шагреневая кожа» Оноре де Бальзака, «Все в твоих руках» Александра Шовковского и другие.

- С кем в команде можно обсудить прочитанное?
- С Сергеем Сидорчуком, Артемом Шабановым, Никитой Бурдой. Многие читают в команде, просто об этом никто не говорит.

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Источник — ФК Динамо Киев

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