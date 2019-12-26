Богдан ЛЕДНЕВ: «Хацкевич не доверял, с Михайличенко не общался»

Игрок рассказал о своем времени в молодежной команде «Динамо»

  • 26.12.2019 19:31
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Богдан ЛЕДНЕВ: «Хацкевич не доверял, с Михайличенко не общался»
© fcdynamo.kiev.ua

Хавбек Богдан Леднев, который на правах аренды из «Динамо» успешно выступает в составе «Зари», в интервью журналу Футбол рассказал о своем времени в молодежной команде киевлян.

— В той молодежной команде играли Попов, Миколенко, Шапаренко, Цитаишвили, Леднев, Булеца, Тымчик. Кажется, не команда, а будущий костяк «Динамо». Почему на деле все выглядит иначе, очень даже плачевно?
— Ребята еще молодые, дайте время. К тому же только тренер поменялся. Все наладится!

— Из той команды наибольшего прогресса добился Миколенко. Согласны?
— Да. Он колоссально прогрессирует. Это следствие его трудолюбия. В его случае совпало много компонентов. Неуемное желание, трудолюбие, освободившаяся позиция после травмы Пиварича. Если позиция занята ведущими игроками, молодому игроку труднее закрепиться.

— «Молодежка» стала чемпионом мира. Вы верите в то, что из этой команды кто-то станет топ-игроком?
— Я вообще считаю украинскую молодежь сильной! Это подтверждают результаты на чемпионатах мира, юношеские Лиги чемпионов, где мы удачно выступали, «Шахтер» выходил в финал (в 2015 году уступили «Челси» 2:3. У лондонцев из той генерации вышли Кристенсен, Лофтус-Чик, Томори, Абрахам, Соланке — авт.). Вопрос в доверии и времени.

— Кто из тренеров киевского «Динамо» дал вам больше всего?
— Юрий Леонтьевич Мороз. Я фактически только у него и занимался. С первой командой при Хацкевиче прошел всего лишь сборы. Хацкевич мне не доверял.

— С Михайличенко хоть раз общались?
— Ни разу. Когда я играл за юношескую команду, он был спортивным директором. Поэтому логично, что общения не было. Мы не пересекались.

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Источник — Динамо Киев от Шурика

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