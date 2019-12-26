ВИДЕО. Роналду показал, как тренируется в бассейне

34-летний португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду продемонстрировал свою тренировку в бассейне.
«Воркаут в бассейне», — написал Роналду в Instagram, комментируя видео и фото своего занятия.
В текущем сезоне Роналду провел за «Ювентус» 21 матч во всех турнирах, где забил 12 мячей и отдал 2 результативные передачи.
Источник — Instagram
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