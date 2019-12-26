Стивен ДЖЕРРАРД: «Моя мечта и цель - тренировать Ливерпуль»

Легендарный для «Ливерпуля» игрок Стивен Джеррард сейчас тренирует шотландский «Рейнджерс», однако в будущем мечтает вернуться и возглавить родную команду.

В интервью с еще одним известным в прошлом игроком «Ливерпуля», Джейми Каррагером, Джеррард признал желание тренировать «Красных».

«Моя цель и мечта - тренировать «Ливерпуль». Конечно, я хотел бы однажды возглавить эту команду», - сказал Джеррард.

При этом недавно Стивен продлил контракт с «Рейнджерс» на 5 лет.