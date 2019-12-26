Стивен ДЖЕРРАРД: «Моя мечта и цель - тренировать Ливерпуль»

Но до этого пока точно далеко

  • 26.12.2019 17:53
  • 873 просмотра
  • 1 комментарий
Стивен ДЖЕРРАРД: «Моя мечта и цель - тренировать Ливерпуль»
© twitter.com/RangersFC

Легендарный для «Ливерпуля» игрок Стивен Джеррард сейчас тренирует шотландский «Рейнджерс», однако в будущем мечтает вернуться и возглавить родную команду.

В интервью с еще одним известным в прошлом игроком «Ливерпуля», Джейми Каррагером, Джеррард признал желание тренировать «Красных».

«Моя цель и мечта - тренировать «Ливерпуль». Конечно, я хотел бы однажды возглавить эту команду», - сказал Джеррард.

При этом недавно Стивен продлил контракт с «Рейнджерс» на 5 лет.

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Источник — Liverpool Echo

(3 голоса)

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Комментарии
    ihor7003
    online
      ihor7003, 26.12.2019 18:50
    0
    В 2024 году так и будет!!!!!!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 26.12.2019 18:50
    0
    В 2024 году так и будет!!!!!!
    Ссылка
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