Стивен ДЖЕРРАРД: «Моя мечта и цель - тренировать Ливерпуль»

Легендарный для «Ливерпуля» игрок Стивен Джеррард сейчас тренирует шотландский «Рейнджерс», однако в будущем мечтает вернуться и возглавить родную команду.
В интервью с еще одним известным в прошлом игроком «Ливерпуля», Джейми Каррагером, Джеррард признал желание тренировать «Красных».
«Моя цель и мечта - тренировать «Ливерпуль». Конечно, я хотел бы однажды возглавить эту команду», - сказал Джеррард.
При этом недавно Стивен продлил контракт с «Рейнджерс» на 5 лет.
Источник — Liverpool Echo
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