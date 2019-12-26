Хоакин продлил контракт с Бетисом

«Бетис» официально объявил о продлении контракта с капитаном команды Хоакином Санчесом.
Старое соглашение истекало летом 2020 года, новое рассчитано до лета 2021 года.
38-летний Хоакин является воспитанником «Бетиса». Он выступал за клуб с 2000 по 2006 годы, и потом вернулся в родной клуб в 2015 году.
Ранее Хоакин стал самым возрастным автором хет-трика в Ла Лиге.
Источник — ФК Бетис
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.