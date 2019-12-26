Хоакин продлил контракт с Бетисом

Новое соглашение рассчитано до лета 2021 года

  • 26.12.2019 16:02
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Хоакин продлил контракт с Бетисом
© ФК Бетис

«Бетис» официально объявил о продлении контракта с капитаном команды Хоакином Санчесом.

Старое соглашение истекало летом 2020 года, новое рассчитано до лета 2021 года.

38-летний Хоакин является воспитанником «Бетиса». Он выступал за клуб с 2000 по 2006 годы, и потом вернулся в родной клуб в 2015 году.

Ранее Хоакин стал самым возрастным автором хет-трика в Ла Лиге.

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Источник — ФК Бетис

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