Азар не будет играть до конца января

В конце ноября Эден Азар получил травму в матче Лиги чемпионов против ПСЖ. У хавбека «Реала» выявили микротрещину.
Изначально прогнозировалось, что Азар вернется в игру в начале января. Однако восстановление бельгийца после травмы проходит медленнее, чем прогнозировалось, и возвращение откладывается как минимум на месяц.
Таким образом, Азар точно пропустит матчи за Суперкубок Испании против «Барселоны», которые пройдут 8 и 12 января в Саудовской Аравии.
Источник — Marca
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