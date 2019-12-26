Прогноз на матчи Борнмут - Арсенал, Манчестер Юнайтед - Ньюкасл

Перед вами – разбор 19 тура Английской Премьер-лиги, матчи которого пройдут 26 декабря.

«Борнмут» - «Арсенал», 26.12, 17.00

«Борнмут» в прошлом туре в самом конце скучнейшего матча против «Бернли» пропустил единственный гол в матче. Этот гол был забит после единственного удара в створ на 2 команды в поединке – вот и все, что требуется зрнать об этой встрече. Это поражение стало для «Борнмута» 4 в последних 5 матчах.

«Арсенал» в прошлом туре разошелся нулевой ничьей с «Эвертоном». Клуб возглавил Микель Артета – и это явно должно добавить игрокам недостающих эмоций. На сегодня «Арсенал» занимает 11 место в турнирной таблице.

Ставлю на победу «Арсенала».

«Кристал Пэлас» - «Вест Хэм», 26.12, 17.00

«Кристал Пэлас» в прошлом туре уступил «Ньюкаслу» на выезде со счетом 1-0. Команда даже создала больше опасных моментов и по ряду показателей превосходила своего соперника, однако в итоге проиграла, пропустив решающий гол на 83 минуте матча.

«Молотобойцы» в прошлом туре отдыхали – ведь «Ливерпуль», с которым им предстояло провести поединок, выступал на клубном чемпионате мира. До этого команда успела одержать важную победу в матче с «Саутгемптоном».

Ставлю на ТМ 2,5

«Шеффилд Юнайтед» - «Уотфорд», 26.12, 17.00

«Шеффилд» в прошлом туре минимально победил на выезде «Брайтон». Эта победа стала для команды уже третьей подряд и она, к удивлению многих, находится на 5 месте в турнирной таблице.

«Уотфорд» в прошлом туре сотворил настоящую сенсацию и обыграл «Манчестер Юнайтед». Эта победа стала всего второй для команды в нынешнем чемпионата и она продолжает находиться в зоне вылета с 12 очками.

Ставлю на ТМ 2,5.

«Манчестер Юнайтед» - «Ньюкасл Юнайтед», 26.12, 19.30

«Манчестер Юнайтед» в прошлом туре по-настоящему опозорился, проиграв со счетом 2-0 главному аутсайдеру турнира – «Уотфорду». Очередную голевую ошибку совершил некогда безупречный голкипер Давид де Хеа. «Дьяволы» находятся на 8 месте в турнирной таблице.

«Ньюкасл» в прошлом туре победил «Кристал Пэлас» со счетом 1-0. Команда по ряду показателей уступала своему сопернику, однако смогла в концовке матча вырвать победу.

Ставлю на победу «Манчестера».