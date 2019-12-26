Антуан ГРИЗМАНН: «Можем больше не увидеть такого игрока, как Месси»

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн признался, что он восхищен партнером по команде Лионелем Месси:

«Говорим об игроке, подобных которому мы можем больше никогда не увидеть. Или же раз в 40 лет.

Нам нужно воспользоваться этим, будь то партнерам по команде, болельщикам на трибунах или его тренерам. То, что он может делать с мячом, – невероятно. Наблюдать за его выступлениями и играть рядом с ним – это потрясающе».

Ранее Гризманн заявил, что ему еще нужно понять движения Месси и Луиса Суареса.