Антуан ГРИЗМАНН: «Можем больше не увидеть такого игрока, как Месси»

Форвард «Барселоны» - о Лионеле Месси

  • 26.12.2019 14:44
  • 1762 просмотра
  • 1 комментарий
Антуан ГРИЗМАНН: «Можем больше не увидеть такого игрока, как Месси»
© ФК Барселона. Антуан Гризманн

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн признался, что он восхищен партнером по команде Лионелем Месси:

«Говорим об игроке, подобных которому мы можем больше никогда не увидеть. Или же раз в 40 лет.

Нам нужно воспользоваться этим, будь то партнерам по команде, болельщикам на трибунах или его тренерам. То, что он может делать с мячом, – невероятно. Наблюдать за его выступлениями и играть рядом с ним – это потрясающе».

Ранее Гризманн заявил, что ему еще нужно понять движения Месси и Луиса Суареса.

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Источник — Goal.com

(5 голосов)

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Комментарии
    14sergey1953
      14sergey1953, 26.12.2019 15:44
    0
    Месси не просто топ игрок, он супер - топ!
    Ссылка
    14sergey1953
      14sergey1953, 26.12.2019 15:44
    0
    Месси не просто топ игрок, он супер - топ!
    Ссылка
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