Александр ФИЛИППОВ: «Победа над Динамо» - историческая»

Форвард «Десны» Александр Филиппов вспомнил выездную победу над «Динамо» со счетом 2:1 в рамках УПЛ в сентябре:

«В прошлом году у «Динамо» точно такой же был период серий неудач. Мы как раз приехали, думали, что, может, это продолжится. А как раз в матче с нами «Динамо» показало свою мощь, действительно они выиграли по делу, мы не смогли ничего противопоставить.

В этом году было опасения, потому что это «Динамо». У них тоже была серия неудач, можно было провести какие-то параллели. Но мы выстояли, тренерский штаб указал нам на прошлогодние помехи, огрехи, недочеты. Сейчас мы чуть-чуть изменили тактическую схему, с большим желанием хотели реабилитироваться.

Думаю, вдвойне приятно победить у такого соперника на выезде. Историческая победа».