Александр ФИЛИППОВ: «Победа над Динамо» - историческая»

Форвард «Десны» - о выездной победе над «Динамо» в УПЛ

  • 26.12.2019 14:06
  • 273 просмотра
  • 1 комментарий
Александр ФИЛИППОВ: «Победа над Динамо» - историческая»
© ФК Десна. Александр Филиппов

Форвард «Десны» Александр Филиппов вспомнил выездную победу над «Динамо» со счетом 2:1 в рамках УПЛ в сентябре:

«В прошлом году у «Динамо» точно такой же был период серий неудач. Мы как раз приехали, думали, что, может, это продолжится. А как раз в матче с нами «Динамо» показало свою мощь, действительно они выиграли по делу, мы не смогли ничего противопоставить.

В этом году было опасения, потому что это «Динамо». У них тоже была серия неудач, можно было провести какие-то параллели. Но мы выстояли, тренерский штаб указал нам на прошлогодние помехи, огрехи, недочеты. Сейчас мы чуть-чуть изменили тактическую схему, с большим желанием хотели реабилитироваться.

Думаю, вдвойне приятно победить у такого соперника на выезде. Историческая победа».

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Источник — YouTube

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Комментарии
    ihor7003
    online
      ihor7003, 26.12.2019 14:13
    0
    Паста,Дениса Фаворова,Филиппова в сборную как запасной вариант. Так сказать для перестраховки в случае травм перед ЧЕ основных исполнитетей на их позициях
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 26.12.2019 14:13
    0
    Паста,Дениса Фаворова,Филиппова в сборную как запасной вариант. Так сказать для перестраховки в случае травм перед ЧЕ основных исполнитетей на их позициях
    Ссылка
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