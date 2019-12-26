Бацула получил травму и выбыл на три недели

Украинский защитник «Кортрейка» пропустит некоторое время

  • 26.12.2019 12:26
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Бацула получил травму и выбыл на три недели
© Prosport. Андрей Бацула

Защитник «Кортрейка» Андрей Бацула в поединке 20-го тура чемпионата Бельгии с «Эйпеном» (2:1) получил травму.

Игрок вышел на поле со стартовых секунд, однако был заменен уже на 18-й минуте встречи.

После игры Бацула сказал, насколько серьезным оказалось повреждение.

«У меня надрыв задней части бедра, поэтому по индивидуальной программе буду работать от 2 до 3 недель, но сейчас нам дают 9 дней отпуска, так что думаю после него уже сразу приступлю к тренировкам в общей группе», - сказал Бацула.

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Источник — Footboom

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