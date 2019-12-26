Прогноз на матчи Тоттенхэм - Брайтон, Челси - Саутгемптон

Перед вами – разбор 19 тура Английской Премьер-лиги, матчи которого пройдут 26 декабря.

1. «Тоттенхэм» - «Брайтон», 26.12, 14.30

«Тоттенхэм» в прошлом туре без особых шансов уступил «Челси» со счетом 0-2. Фрэнку Лэмпарду удалось переиграть своего бывшего наставника, Жозе Моуриньо и добыть важную победу. «Тоттенхэм» же опустился на 7 место в турнирной таблице. Во втором тайме был удален лидер атак команды Хон Мин Сон.

«Брайтон» в прошлом туре в равной борьбе минимально уступил в домашних стенах «Шеффилду». В последнее время «Брайтон» не радует своих болельщиков результатом и на данный момент находится на 13 месте в турнирной таблице.

Ставлю на победу «Тоттенхэма».

2. «Астон Вилла» - «Норвич», 26.12, 17.00

«Астон Вилла» в прошлом туре со счетом 1-3 проиграла «Саутгемптону». Это поражение стало уже четвертым подряд для команды и «вилланы» справедливо опустились в зону вылета, показывая очень слабую игру.

«Норвич» в прошлом туре тоже уступил, «Вулверхэмптону» со счетом 1-2. За последние 5 туров «Норвич» смог набрать лишь 2 очка и также продолжает находиться в зоне вылета.

Ставлю на «Обе забьют – Да».

3. «Челси» - «Саутгемптон», 26.12, 17.00

«Челси» в прошлом туре в важном матче победил лондонский «Тоттенхэм», которым руководит знаковый для «синих» наставник – Жозе Моуриньо. Фрэнк Лэмпард удивил своего опытного противника выбором схемы, сыграв с тремя защитникам – и уверенно победил со счетом 0-2.

Команда занимает 4 место в турнирной таблице.

«Саугемптон» в прошлом туре со счетом 1-3 победил «Астон Виллу». Эта победа была очень важна с турнирной точки зрения, так как позволила «святым» покинуть зону вылета. Тем не менее, говорить о налаживании игры еще очень рано.

Ставлю на победу «Челси».