ВИДЕО. Невероятная история Сон Хын Мина

Откосил от армии, наказал соперника. Разбор футболиста Сон Хын Мина от канала 120 ярдов.
Смотрите также: ВИДЕО. Как болбои троллят футболистов.
Источник — 120 ярдов
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Откосил от армии, наказал соперника. Разбор футболиста Сон Хын Мина от канала 120 ярдов.
Смотрите также: ВИДЕО. Как болбои троллят футболистов.
Источник — 120 ярдов
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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