ВИДЕО. Невероятная история Сон Хын Мина

Канал 120 ярдов рассказывает о нападающем «Тоттенхэма»

  • 26.12.2019 11:45
  • 713 просмотров
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ВИДЕО. Невероятная история Сон Хын Мина
© 120 ярдов

Откосил от армии, наказал соперника. Разбор футболиста Сон Хын Мина от канала 120 ярдов.

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Источник — 120 ярдов

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