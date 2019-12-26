Экс-форвард Динамо может сменить клуб в Бразилии

Бывший форвард «Динамо» Андре, который ныне выступает в Бразилии за «Гремио», близок к тому, чтобы сменить клуб.

В услугах 29-летнего футболиста всерьез заинтересована «Коритиба», которая ведет активные консультации с руководством «Гремио» по поводу перехода Андре.

Отмечается, что «Гремио» готов расстаться с Андре, причем как на правах аренды, так и на условиях полноценной продажи.

Контракт Андре с «Гремио» действует еще два года. В Серии А-2019 форвард провел 17 матчей, отличившись 2 голами и 2 ассистами.

Напомним, на контракте в «Динамо» Андре был на заре своей карьеры – с 2010 по 2012 год.