Экс-форвард Динамо может сменить клуб в Бразилии

Андре близок к переходу из «Гремио» в «Коритибу»

  • 26.12.2019 10:03
  • 1250 просмотров
  • 1 комментарий
Экс-форвард Динамо может сменить клуб в Бразилии
© ФК Гремио. Андре

Бывший форвард «Динамо» Андре, который ныне выступает в Бразилии за «Гремио», близок к тому, чтобы сменить клуб.

В услугах 29-летнего футболиста всерьез заинтересована «Коритиба», которая ведет активные консультации с руководством «Гремио» по поводу перехода Андре.

Отмечается, что «Гремио» готов расстаться с Андре, причем как на правах аренды, так и на условиях полноценной продажи.

Контракт Андре с «Гремио» действует еще два года. В Серии А-2019 форвард провел 17 матчей, отличившись 2 голами и 2 ассистами.

Напомним, на контракте в «Динамо» Андре был на заре своей карьеры – с 2010 по 2012 год.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    salamanka1982
      salamanka1982, 26.12.2019 10:44
    0
    Як був брєвном в дінамо так і остався, а то інші після києва вистрелювали і образливо було, а так хоч радує, що воно справді слабше за кравців і клєберів було
    Ссылка
    salamanka1982
      salamanka1982, 26.12.2019 10:44
    0
    Як був брєвном в дінамо так і остався, а то інші після києва вистрелювали і образливо було, а так хоч радує, що воно справді слабше за кравців і клєберів було
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности