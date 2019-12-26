Сергей КОВАЛЕЦ: «Усиление все равно нужно»

Главный тренер «Оболони-Бровар» Сергей Ковалец поделился трансферными планами команды на эту зиму.

«Очень большая пауза между матчами этого года и следующего — четыре месяца, однако селекционная работа уже ведется, мы общаемся с игроками, посмотрим, как удастся усилиться, будем общаться с президентом клуба. Понимаем, что усиление все равно нужно. Сможем ли взять игроков лучше тех, которые у нас есть — увидим», — отметил Ковалец.

После 19-ти сыгранных туров «Оболонь-Бровар» занимает пятое место в Первой лиге Украины, имея в активе 37 очков.