Сергей КОВАЛЕЦ: «Усиление все равно нужно»

Главный тренер «Оболони-Бровар» Сергей Ковалец поделился трансферными планами команды на эту зиму.
«Очень большая пауза между матчами этого года и следующего — четыре месяца, однако селекционная работа уже ведется, мы общаемся с игроками, посмотрим, как удастся усилиться, будем общаться с президентом клуба. Понимаем, что усиление все равно нужно. Сможем ли взять игроков лучше тех, которые у нас есть — увидим», — отметил Ковалец.
После 19-ти сыгранных туров «Оболонь-Бровар» занимает пятое место в Первой лиге Украины, имея в активе 37 очков.
Источник — ФК Оболонь-Бровар
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