Николаев не может найти нового наставника

По окончании осенней части сезона руководство «Николаева» приняло решение, что у команды будет новый наставник. Юрий Чаус, исполнявший обязанности главного тренера после отставки Сергея Шищенко, если и останется в клубе, то в другой должности.

На переговорах в Николаеве уже побывал Илья Близнюк, работающий с вратарями «Авангарда». В среду, 25-го декабря, у председателя наблюдательного совета «муниципалов» Сергея Кантора состоялась встреча с Андреем Кононенко, клубным тренером, который входит в число кандидатов на должность главного тренера.

Почти трехчасовая беседа ни к чему не привела — стороны договорились оставаться на связи. Кантор пока «на паузе», а это значит, что «Николаев» встретит новогодние праздники без главного тренера.