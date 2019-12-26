Беньямин ВЕРБИЧ: «Желаю всем счастливых праздников»

26-летний словенский полузащитник киевского «Динамо» Беньямин Вербич перед стартом второй части сезона набирается сил в Дубае.
«Желаю всем счастливых праздников», — написал Вербич в Instagram.
В текущем сезоне Беньямин провел за «Динамо» 22 матча во всех турнирах, где забил 8 мячей и отдал 2 результативные передачи.
Источник — Instagram
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